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Recursos para o turismo

Senado aprova medida que transforma Embratur em agência autônoma

Ideia é que órgão continue ligado ao governo federal, mas com a possibilidade de aceitar recursos privados para promover ações. Texto segue para sanção presidencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 21:22

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 21:22

O Senado aprovou o texto da Medida Provisória (MP) que transforma a Embratur em uma agência autônoma de promoção ao turismo. Como houve alterações na norma assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida segue para sanção ou veto presidencial.
Estande de divulgação da Embratur em feira internacional de turismo
Estande de divulgação da Embratur em feira internacional de turismo Crédito: Embratur/ divulgação
A medida transforma a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) em agência autônoma e reparte com o órgão de turismo fatia de recursos que iam para o Sesc e o Senac. Com o texto, o órgão terá autonomia e orçamento próprio. Os servidores, por sua vez, serão contratados na modalidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O Congresso incluiu no texto a permissão para a Embratur ajudar no processo de repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao País no caso de guerra, convulsão social, calamidade pública, risco iminente à coletividade ou qualquer outra circunstância que justifique a decretação de estado de emergência, como o caso do novo coronavírus.
Os parlamentares retiraram da MP o dispositivo que isentava os hotéis de pagamento ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) dos direitos autorais por músicas executadas nos quartos dos estabelecimentos. O governo fechou um acordo para esse ponto ser discutido em outra medida provisória. Também ficou de fora a transferência de recursos do Sistema S para a agência, o que diminuiria o repasse de valores para essas entidades.

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