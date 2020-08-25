Senado aprova convite para Guedes explicar declaração sobre veto a reajuste

A cobrança por esclarecimentos foi negociada por senadores em uma reunião remota na quinta-feira passada (20) uma espécie de sessão informal realizada antes das deliberações. A articulação foi costurada enquanto a Câmara votava para manter o veto.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) chegou a propor um pedido de convocação do ministro, ao qual Guedes seria obrigado a comparecer no Senado. Essa investida, porém, só deve ser tomada se o ministro recusar o convite. Governistas afirmam que ele se prontificou a falar.