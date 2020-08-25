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Cobrança

Senado aprova convite para Guedes explicar declaração sobre veto a reajuste

Ministro da Economia disse que o Senado deu 'um péssimo sinal' e classificou a decisão de derrubar veto do presidente como 'um crime contra o País'

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:02
Paulo Guedes, ministro da Economia
Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Alan Santos/PR
Senado aprovou um convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele dê explicações sobre declarações que fez após os senadores terem votado para derrubar o veto presidencial ao reajuste salarial de servidores públicos até 2021. Na última quarta-feira (19), Guedes disse que o Senado deu "um péssimo sinal" e classificou a decisão como "um crime contra o País". O veto acabou sendo mantido na Câmara.
A cobrança por esclarecimentos foi negociada por senadores em uma reunião remota na quinta-feira passada (20) uma espécie de sessão informal realizada antes das deliberações. A articulação foi costurada enquanto a Câmara votava para manter o veto.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), apresentou um requerimento de autoria própria para chamar Guedes a dar explicações. Senadores também discutiram a possibilidade de uma nota de repúdio ao ministro, o que foi descartado.
O senador Esperidião Amin (PP-SC) chegou a propor um pedido de convocação do ministro, ao qual Guedes seria obrigado a comparecer no Senado. Essa investida, porém, só deve ser tomada se o ministro recusar o convite. Governistas afirmam que ele se prontificou a falar.

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