Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Santander corta projeção para expansão do PIB brasileiro de 2% para 1%
Impactos Coronavírus

Santander corta projeção para expansão do PIB brasileiro de 2% para 1%

O banco prevê que o impacto do surto fique mais visível a partir do terceiro trimestre e, no quarto trimestre os índices voltem à normalidade

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:58
Pandemia de coronavírus traz ainda mais incertezas para a economia Crédito: vlad - stock.adobe.com
O Santander revisou para baixo as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e 2021, de 2% para 1% e de 2,5% para 2%, respectivamente, como reflexo dos efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus.
As revisões foram anunciadas nesta terça-feira, 17, pelo economista-chefe do banco, Mauricio Oreng, em teleconferência com jornalistas.
"Trabalhamos com um cenário onde o impacto do surto começa a dissipar no segundo trimestre. Isso vai ficando mais visível no terceiro trimestre e, no quarto trimestre, voltamos à normalidade", afirmou o economista.

Veja Também

Trump prevê envio de dinheiro aos americanos para enfrentar coronavírus

Crise do coronavírus leva governo a avaliar socorro a estados

Segundo Oreng, haverá contração da economia no primeiro semestre e expansão no segundo semestre. Para os trimestres, o banco estima, na margem e com ajuste sazonal, contração de 0,2% no primeiro trimestre, recuo de 0,4% no segundo trimestre, expansão de 0,3% no terceiro trimestre e avanço de 0,5% no quarto trimestre.
O País passaria, portanto, por uma recessão técnica no primeiro semestre.
Na avaliação do economista, o Brasil será afetado pela da desaceleração da demanda global, que terá impacto sobre as exportações brasileiras e as condições financeiras.
No cenário doméstico, o banco espera algumas paralisações de atividades, que podem durar de 20 a 30 dias nas grandes cidades. "No final do 2º trimestre, caminharíamos para a normalidade (com o fim das paralisações)", disse.

Veja Também

Operadora dará bônus de internet no celular por dois meses

"Não há risco de desabastecimento no País", diz associação da indústria de alimento

Oreng, contudo, ponderou que o cenário é de muitas incertezas, então, é provável que as revisões de projeções sejam feitas com maior frequência, para acomodar os desdobramentos da crise. Segundo ele, se houver novas previsões, é provável que as estimativas sejam revistas para baixo.
Para 2021, com o fim dos choques econômicos causados pela pandemia, o Santander espera que haja recuperação da atividade. Se a agenda de reformas caminhar com mais velocidade, em especial com a aprovação da PEC emergencial, a projeção de crescimento poderá voltar a ser de 2,5%, ele disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados