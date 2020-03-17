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Coronavírus no Brasil

Operadora dará bônus de internet no celular por dois meses

Em nota, a Telefônica diz que tem reforçado a capacidade de transmissão de dados de suas redes móvel e fixa e que 'está preparada para este momento'

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:47
  Crédito: Ricardo Medeiros
A Telefônica, dona da marca Vivo, anunciou nesta terça-feira, 17, que dará bônus de internet no celular por dois meses para os seus clientes. A medida faz parte das ações da empresa em meio à pandemia de coronavírus. Em nota, a empresa diz que tem reforçado a capacidade de transmissão de dados de suas redes móvel e fixa e que "está preparada para este momento".
Na segunda, 16, a operadora já havia liberado canais de TV e, para clientes corporativos, isentou de cobrança na franquia de dados para uso de ferramentas colaborativas. Em nota, a empresa diz que a medida visa apoiar os brasileiros a desempenhar suas funções e realizar atividades de qualquer lugar durante a pandemia do Covid-19.
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Os bônus de internet nos planos de celular começarão a ser oferecidos automaticamente, nos próximos dias, para os clientes ativos de planos pós-pagos e controle e nas ativações e renovações da promoção Vivo Turbo no pré-pago.
"As medidas seguem o propósito da marca de Digitalizar para Aproximar. Em momentos em que a distância física é recomendada, a Vivo, por meio da conexão, está atuando para atender a potencial demanda adicional que deve surgir", diz a empresa.
A empresa informa ainda que tornará a navegação no aplicativo coronavirus SUS gratuita para todos clientes de celular (pré e pós-pago). Os dados consumidos não serão descontados da franquia dos clientes.

INTERNAMENTE 

A Vivo mantém ainda um comitê de crise para atuar em ações relacionadas à covid-19. Para seus funcionários, a empresa diz que ampliou a possibilidade de trabalho remoto. Para funcionários vindos de qualquer país, mesmo sem sintomas, ou que tiveram contato com pessoas que chegaram do exterior, deverão ficarem esquema de home office por 14 dias.

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