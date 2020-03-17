Operadora dará bônus de internet no celular por dois meses

Crédito: Ricardo Medeiros

A Telefônica, dona da marca Vivo, anunciou nesta terça-feira, 17, que dará bônus de internet no celular por dois meses para os seus clientes. A medida faz parte das ações da empresa em meio à pandemia de coronavírus. Em nota, a empresa diz que tem reforçado a capacidade de transmissão de dados de suas redes móvel e fixa e que "está preparada para este momento".

Na segunda, 16, a operadora já havia liberado canais de TV e, para clientes corporativos, isentou de cobrança na franquia de dados para uso de ferramentas colaborativas. Em nota, a empresa diz que a medida visa apoiar os brasileiros a desempenhar suas funções e realizar atividades de qualquer lugar durante a pandemia do Covid-19.

Os bônus de internet nos planos de celular começarão a ser oferecidos automaticamente, nos próximos dias, para os clientes ativos de planos pós-pagos e controle e nas ativações e renovações da promoção Vivo Turbo no pré-pago.

"As medidas seguem o propósito da marca de Digitalizar para Aproximar. Em momentos em que a distância física é recomendada, a Vivo, por meio da conexão, está atuando para atender a potencial demanda adicional que deve surgir", diz a empresa.

A empresa informa ainda que tornará a navegação no aplicativo coronavirus SUS gratuita para todos clientes de celular (pré e pós-pago). Os dados consumidos não serão descontados da franquia dos clientes.

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