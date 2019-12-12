Saiba quem vai poder sacar R$ 998 do FGTS

Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr

No entanto, quem pensa em sacar o dinheiro precisa ficar atento: os saques não foram todos elevados para R$ 998. Entenda abaixo como vai funcionar o saque do FGTS:

QUEM VAI PODER SACAR R$ 998 DO FGTS?

o limite segue de R$ 500. O Apenas os beneficiários que tiverem saldo igual ou inferior ao salário mínimo poderão sacar esse valor. Para os que tiverem saldo acima disso, site da Caixa permite que os trabalhadores consultem o saldo disponível para saque.

JÁ FIZ O SAQUE DE R$ 500, PODEREI PEGAR O RESTANTE?

Sim. Os usuários que têm saldo em conta de até R$ 998 e sacaram apenas R$ 500, poderão agora retirar o restante.

DE QUANTAS CONTAS POSSO FAZER O SAQUE?

Essa quantia é retirada de cada conta, ativa (emprego atual) ou inativa (emprego anterior). Ou seja, um mesmo usuário pode retirar esses valores de várias contas de FGTS, dependendo da quantidade de vínculos que já teve. Não é possível retirar de algumas contas e não de outras.

PRECISO IR AO BANCO SACAR O DINHEIRO?

Para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito referente ao saque imediato já entrou automaticamente. Para quem não tem, há um calendário que leva em conta a data de nascimento do trabalhador. Quem não é correntista da Caixa pode fazer a retirada em uma agência da Caixa, casas lotéricas e correspondentes bancários. Os documentos necessários variam dependendo do local escolhido.

ATÉ QUANDO POSSO FAZER O SAQUE IMEDIATO?

O prazo limite para fazer o saque imediato é 31 de março de 2020. A Caixa alerta, entretanto, que à medida que o trabalhador vai adiando seu saque, ele ficará sujeito ao efeito cumulativo dos outros calendários, o que acumulará mais pessoas para receber, portanto, poderá enfrentar mais filas.

SOU OBRIGADO A SACAR ESSE DINHEIRO?