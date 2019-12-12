Saiba quem vai poder sacar R$ 998 do FGTS

O limite do Saque Imediato do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) passou de R$ 500 para R$ 998, valor que corresponde a um salário mínimo. A medida foi sancionada nesta quarta-feira (11) pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado em edição do Diário Oficial da União desta quinta (12). Com a sanção, a medida é convertida em lei.
A elevação do valor foi incluída durante a tramitação da medida provisória no Congresso. A votação do texto foi concluída em novembro no Senado. A expectativa do governo é movimentar até R$ 3 bilhões na economia este ano. Até sexta-feira passada (6), 943 mil pessoas ainda não tinham sacado os recursos só no Espírito Santo.
No entanto, quem pensa em sacar o dinheiro precisa ficar atento: os saques não foram todos elevados para R$ 998. Entenda abaixo como vai funcionar o saque do FGTS:
QUEM VAI PODER SACAR R$ 998 DO FGTS?
Apenas os beneficiários que tiverem saldo igual ou inferior ao salário mínimo poderão sacar esse valor. Para os que tiverem saldo acima disso, o limite segue de R$ 500. O site da Caixa permite que os trabalhadores consultem o saldo disponível para saque.
JÁ FIZ O SAQUE DE R$ 500, PODEREI PEGAR O RESTANTE?
Sim. Os usuários que têm saldo em conta de até R$ 998 e sacaram apenas R$ 500, poderão agora retirar o restante.
DE QUANTAS CONTAS POSSO FAZER O SAQUE?
Essa quantia é retirada de cada conta, ativa (emprego atual) ou inativa (emprego anterior). Ou seja, um mesmo usuário pode retirar esses valores de várias contas de FGTS, dependendo da quantidade de vínculos que já teve. Não é possível retirar de algumas contas e não de outras.
PRECISO IR AO BANCO SACAR O DINHEIRO?
Para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito referente ao saque imediato já entrou automaticamente. Para quem não tem, há um calendário que leva em conta a data de nascimento do trabalhador. Quem não é correntista da Caixa pode fazer a retirada em uma agência da Caixa, casas lotéricas e correspondentes bancários. Os documentos necessários variam dependendo do local escolhido.
ATÉ QUANDO POSSO FAZER O SAQUE IMEDIATO?
O prazo limite para fazer o saque imediato é 31 de março de 2020. A Caixa alerta, entretanto, que à medida que o trabalhador vai adiando seu saque, ele ficará sujeito ao efeito cumulativo dos outros calendários, o que acumulará mais pessoas para receber, portanto, poderá enfrentar mais filas.
SOU OBRIGADO A SACAR ESSE DINHEIRO?
Ninguém é obrigado a sacar. Mas, para quem tiver conta poupança individual Caixa, o depósito será feito automaticamente. Se esses correntistas não quiserem sacar os valores deverão informar ao banco, até o dia 30 de abril de 2020, que preferem manter o dinheiro no Fundo de Garantia.