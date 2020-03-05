Risco-país brasileiro tem maior alta diária desde Joesley Day

Se o indicador sobe, é um sinal de que os investidores temem o futuro financeiro do país Crédito: Pixabay

Nesta quinta-feira (5), o risco-país brasileiro medido pelo CDS (Credit Default Swap) de cinco anos subiu 14,4% na sessão para 129 pontos. Essa é a maior alta percentual diária desde o Joesley Day , quando o risco-país subiu 29% e foi a 265 pontos.

A ocasião, em 18 de maio de 2017, foi o pregão que seguiu a divulgação de uma gravação comprometedora entre o então presidente Michel Temer (MDB) e o empresário Joesley Batista. Naquele dia, a Bolsa caiu 8,8%.

O risco-país funciona como um termômetro informal da confiança dos investidores em relação a economias, especialmente as emergentes.

Hoje ele é medido principalmente pelo desempenho do CDS (Credit Default Swap). Se o indicador sobe, é um sinal de que os investidores temem o futuro financeiro do país, se ele cai, o recado é o inverso: sinaliza aumento da confiança em relação à capacidade de o país saldar suas dívidas.

Investidores monitoram o impacto econômico do coronavírus, menor expectativa de crescimento para a economia brasileira em 2020 e conflitos entre o governo de Jair Bolsonaro e o Congresso, que podem impactar as reformas tributária e administrativa.

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