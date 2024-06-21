Restituição do IR: consulta ao segundo lote é liberada nesta sexta (21)

SÃO PAULO - A Receita Federal libera nesta sexta-feira (21) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda . O contribuinte poderá verificar se entrou na relação a partir das 10h (horário de Brasília).

A lista terá apenas contribuintes que estão na lista de prioridade. O fisco pagará R$ 8,5 bilhões a 5,75 milhões de pessoas, com o depósito sendo feito em 28 de junho na forma definida pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.

Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação

De acordo com a Receita, o segundo lote terá a seguinte divisão:

140.360 idosos com 80 anos ou mais

1.024.071 idosos entre 60 e 79 anos

66.287 contribuintes com deficiência ou doença grave

459.444 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

252.738 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul

3.812.767 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix

Segundo a Receita, a relação ainda terá pessoas que entregaram o IR de anos anteriores, mas que caíram na malha fina e só tiveram o pagamento liberado agora.

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO SITE

Entre no site de consulta da restituição do IR: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

Informe o número do CPF e a data de nascimento

Em "Exercício", selecione 2024 - Clique na captcha "Sou humano" e clique em consultar

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO APP MEU IMPOSTO DE RENDA

Entre no aplicativo e veja no item "Declaração do IRPF" a situação do IRPF 2024. Por questão de segurança, o aplicativo traz uma informação simplificada e disponibiliza as seguintes mensagens

Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue

Om isso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou

Aguardando processamento: Declaração foi recebida, mas ainda está sendo processada

Com pendências: Declaração tem pendências e está na malha fina - Intimaço ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração

Fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada

Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito

Cancelada: Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou por ofício

PASSO A PASSO PARA CONSULTAR NO E-CAC

Entre no site do e-CAC e faça o login no portal gov.br

Clique em Meu Imposto de Renda no menu do lado esquerdo e veja no item "Declaração do IRPF" em "IRPF 2024"

Se houver pendências, vá em "Pendências de malha" que a Receita informará quais correções precisam ser feitas

A correção deve ser feita e o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. Não há limite para o envio de retificadoras, mas após 31 de maio não será mais possível alterar o modelo de tributação (simplificada ou deduções legais)

O QUE PODE APARECER NA CONSULTA AO E-CAC?

Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue

Declaração que ainda não foi entregue Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou

Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou Em processamento: É o primeiro estágio da declaração. Indica que ela foi recebida, mas ainda está sendo processada

É o primeiro estágio da declaração. Indica que ela foi recebida, mas ainda está sendo processada Em fila de restituição: Declaração já foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi paga

Declaração já foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi paga Processada: Declaração foi processada pela Receita, porém ela ainda pode passar por auditoria em até cinco anos. Se houver imposto a pagar ou a restituir, informação é disponibilizada ao clicar em "Processada"

Declaração foi processada pela Receita, porém ela ainda pode passar por auditoria em até cinco anos. Se houver imposto a pagar ou a restituir, informação é disponibilizada ao clicar em "Processada" Com pendências: Declaração tem pendências

Declaração tem pendências Em análise: Declaração foi recebida, mas está sob avaliação da Receita, aguardando apresentação de documentos que comprovem os dados enviados

Declaração foi recebida, mas está sob avaliação da Receita, aguardando apresentação de documentos que comprovem os dados enviados Retificada: Declaração anterior foi substituída pela retificadora

Declaração anterior foi substituída pela retificadora Cancelada: Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou pela administração tributária

Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou pela administração tributária Tratamento manual: Declaração está sendo analisada

Dinheiro fica disponível por um ano

Caso o crédito não seja depositado a partir do dia 28 de junho, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o depósito dos valores pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades), e 0800-7290088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá fazer uma solicitação pelo portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Se não estiver no 2º lote, quando vou receber?

Quem não estiver na lista que será liberada nesta sexta ainda terá mais três lotes para receber o imposto pago a mais à Receita em 2023.

O fisco fecha a lista de pagamentos entre os dias 10 e 12 de cada mês. A consulta costuma ser liberada uma semana antes. Os outros três lotes serão sempre pagos no último dia útil do mês.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2024

1º lote - 31 de maio

2º lote - 28 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 30 de agosto

5º lote - 30 de setembro