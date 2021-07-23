Relator da reforma do IR diz que vale-refeição não está ameaçado

Deputado Celso Sabino (PSDB - PA) Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

O deputado Celso Sabino (PSDB-PA), relator da proposta da reforma do Imposto de Renda , tranquilizou os empresários dos mercados de restaurantes e empresas de benefícios nesta quinta (22) ao afirmar que o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) será preservado.

Existia um receio de que a reforma pudesse acabar com os incentivos fiscais do programa, desidratando os benefícios de vales refeição e alimentação. Hoje, as empresas que optam pelo regime de pagamento do lucro real podem deduzir o valor destinado aos benefícios de alimentação.

Representantes das associações ABBT (Associação Brasileira de Empresas de Benefício ao Trabalhador) e Abrasel (restaurantes) saíram animados de um encontro com Sabino nesta quinta, dizendo que o relator demonstrou ter consciência sobre o assunto, e sentiram segurança na palavra dele.

Em entrevista à reportagem, o deputado disse que "em nenhum momento há previsão para acabar com o PAT".