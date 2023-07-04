Reforma tributária: 'Não entrarei em briga de Bolsonaro com Lula', diz relator

"Nós não vamos permitir que se contamine com a política radical, que nós não temos interesse nela. Temos que pensar em nosso país. Não estou aqui defendendo A, nem defendendo B. Essa é uma proposta que nasceu no Parlamento e está sendo construída com os municípios e com os Estados e se discutindo com a União. É uma proposta de interesse do país", acrescentou.