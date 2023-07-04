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Direita x esquerda

Reforma tributária: 'Não entrarei em briga de Bolsonaro com Lula', diz relator

Após PL dizer que vai orientar voto contrário na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro defende proposta como projeto de interesse do país

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 15:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2023 às 15:06
BRASÍLIA - Relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) afirmou nesta terça-feira (4) a prefeitos que não deixará que a proposta "se contamine com a política radical" e que não se deve entrar no conflito entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
As declarações foram dadas no mesmo dia em que o PL divulgou uma nota, assinada por Bolsonaro, com duras críticas à PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma tributária e sinalizando que a sigla deve orientar voto contrário à proposta na Câmara.
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária na Câmara
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária  Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Em sua fala durante evento da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), em Brasília, Aguinaldo defendeu a reforma tributária como projeto de interesse do país, com foco nos municípios, nos Estados e na economia brasileira.

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"Essa não é uma reforma de partido político, essa não é uma reforma de direita, nem de esquerda, nem de centro. Essa é uma reforma do Brasil. Essa é uma reforma que eu não vou entrar em briga de Bolsonaro com Lula, nem com ninguém. A gente está pensando nos municípios, nos Estados e na economia do nosso país", disse.
"Nós não vamos permitir que se contamine com a política radical, que nós não temos interesse nela. Temos que pensar em nosso país. Não estou aqui defendendo A, nem defendendo B. Essa é uma proposta que nasceu no Parlamento e está sendo construída com os municípios e com os Estados e se discutindo com a União. É uma proposta de interesse do país", acrescentou.

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