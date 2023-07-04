Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Tarcísio propõe regra que aumenta fatia de SP em fundo bilionário
Reforma tributária

Tarcísio propõe regra que aumenta fatia de SP em fundo bilionário

Em tentativa para mudar texto da reforma tributária, governador de São Paulo sugeriu que Fundo de Desenvolvimento Regional, a ser criado com a mudança nos impostos, seja repartido segundo número de atendidos pelo Bolsa Família

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 09:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2023 às 09:45
Na sua ofensiva para tentar mudar o texto do projeto de reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentou mudanças em três pontos principais, entre os quais, a divisão do Fundo de Desenvolvimento Social a ser bancado pela União — e que deve ser de, no mínimo, R$ 40 bilhões. Ele propõe que a repartição seja feita de acordo com o número de atendidos pelo Bolsa Família. Nesse quesito, Minas Gerais apoia integralmente a posição paulista, assim como boa parte dos governadores do Sul e Sudeste.
O Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda (Comsefaz) sugeriu que a divisão fosse feita segundo uma média ponderada em que se levaria em consideração diferentes critérios dos Estados, a exemplo do chamado "PIB invertido", no qual os Estados mais pobres recebem mais.
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo Crédito: Fernando Nascimento/Governo de São Paulo
A administração paulista calculou que, por essa métrica, São Paulo receberia R$ 262 milhões, em 2029 (início da projeção), e R$ 1,3 bilhão em 2033, quando o fundo estaria funcionando a pleno vapor. Já pela fórmula que leva em conta os beneficiários do Bolsa Família, São Paulo passaria a receber R$ 1,16 bilhão e R$ 5,84 bilhões, respectivamente.
Tarcísio também deseja alterar a configuração e as atribuições do chamado Conselho Federativo, órgão que será o responsável pela arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — a ser criado na reforma para unificar o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). O governador propôs que os votos dentro do comitê levem em consideração o peso populacional de cada Estado, o que daria vantagem a São Paulo.

Veja Também

Nível de preocupação do governo do ES com a reforma tributária subiu

Uma das queixas da administração paulista é a de que, apesar dos pleitos, o Estado é vencido em decisões importantes nos conselhos estaduais, a exemplo do Comsefaz, onde cada Estado tem um voto. No caso da centralização da receita no conselho, por exemplo, a maioria do Comsefaz votou a favor, mas dez Estados, entre os quais São Paulo, Rio e Pará, foram contra.

Peso do Estado

A avaliação no Congresso é de que Tarcísio tenta usar a força do Estado mais rico da Federação para ganhar cada vez mais protagonismo nas negociações de última hora da reforma.
Mas em entrevista ontem, em São Paulo, o governador preferiu dizer que é a primeira vez que São Paulo se coloca a favor da reforma. "Nunca isso aconteceu", disse ele, ao fazer uma referência indireta ao histórico de tentativas frustradas de aprovação da proposta, em que o Estado sempre se colocou como contrário.

Veja Também

Reforma tributária: ES propõe 7 medidas para evitar perdas de R$ 3,5 bi ao ano

O discurso chamou a atenção de representantes do setor de serviços que procuraram o governador para formar um bloco de pressão para adiar a votação do projeto para depois do recesso parlamentar, em agosto. Nos bastidores, a preocupação é de que eles estejam sendo usados como massa de manobra para Tarcísio conseguir uma posição mais favorável nas negociações com o Congresso — e, portanto, ser atendido nas demandas para São Paulo

Adiamento

No entorno dele, na administração paulista, e também entre representantes do setor privado, a visão é de que o governador está negociando para ganhar terreno e, com isso, conseguir empurrar para mais adiante a votação.
Em jantar realizado na noite de domingo, no Palácio dos Bandeirantes (sede do governador estadual), Tarcísio pediu a deputados federais do Estado que tentem alterar a reforma tributária por meio de emendas e destaques.

Veja Também

Reforma tributária: entenda próximos passos e pontos em discussão

Para que as alterações tenham validade, assim como o texto principal, as emendas têm de ter o voto de 308 deputados. A bancada paulista na Câmara é composta por 70 parlamentares, distribuídos em 15 partidos: PL, PT, União Brasil, PSOL, Cidadania, PP, Podemos, PSDB, PSD, MDB, Republicanos, PSB, PCdoB, Rede e Novo.
Apesar da ofensiva do governador, o coordenador da bancada paulista na Câmara, Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), afirmou ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a posição dos parlamentares em relação à proposta vai depender mais da orientação dos partidos. "Isso vai ficar com os partidos", afirmou Rodrigues, ao ser questionado sobre a possibilidade de a bancada votar em conjunto na análise da reforma. "Imagine o partido fechar questão (e os deputados seguirem outra orientação). Tem de aguardar os partidos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LEIA MAIS 

Lira adianta reunião com líderes para tentar votar reforma tributária até 6ª

Reforma tributária prevê implementação do novo imposto a partir de 2026

Reforma tributária: governadores conseguem vitórias em reunião com Lira

Governo propõe R$ 40 bi para fundo da reforma tributária, e Estados pedem mais

Casagrande pede compensação a Estados por perdas com reforma tributária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) reforma tributária Bolsa Família Tarcísio de Freitas Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados