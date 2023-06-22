Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo propõe R$ 40 bi para fundo da reforma tributária, e Estados pedem mais
Negociação

Governo propõe R$ 40 bi para fundo da reforma tributária, e Estados pedem mais

Transição dos tributos estaduais e municipais será mais longa; primeira versão do texto da reforma deve ser divulgada nesta quinta (22)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2023 às 15:22

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 15:22

BRASÍLIA - O Ministério da Fazenda propôs a governadores injetar R$ 40 bilhões em um fundo para acomodar benefícios fiscais do ICMS já existentes e garantir instrumentos futuros de desenvolvimento regional. Os Estados, porém, pedem um valor maior, de R$ 75 bilhões.
O valor final ainda não está fechado e deve ser alvo de negociações. Uma primeira versão da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária será divulgada ainda nesta quinta-feira (22), disse o presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL).
Lira foi o anfitrião da reunião que aconteceu nesta quinta (22) entre membros do governo, do Congresso, governadores e secretários de Fazenda.
Bernard Appy, secretário extraordinário da Reforma Tributária
Bernard Appy apresentou aos Estados a proposta do fundo de desenvolvimento Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Pela proposta em discussão, a transição do ICMS (estadual) e do ISS (municipal) para o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) deve ser mais longa, justamente para acomodar os benefícios fiscais já concedidos e que foram convalidados até 2032 pelo Legislativo em lei de 2017.
O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), prevê manter os impostos de Estados e municípios inalterados até 2028. A partir de 2029, as alíquotas começariam a cair gradualmente, até que em 2033 o IVA estivesse completamente implementado no lugar de ICMS e ISS.
O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse que o governo fechou sua proposta a partir do modelo proposto pelo relator. O fundo terá uma função dupla: compensar os benefícios já concedidos e servir de fonte de financiamento para as políticas de desenvolvimento regional.
O primeiro aporte ocorreria em 2025, no montante de R$ 8 bilhões. O valor subiria gradualmente para R$ 16 bilhões em 2026, R$ 24 bilhões em 2027 e R$ 32 bilhões em 2028. Nesse período, as cifras seriam integralmente destinadas à compensação de benefícios já existentes e convalidados pelo Congresso.

Veja Também

Casagrande pede compensação a Estados por perdas com reforma tributária

Em 2029, o fundo chegaria aos R$ 40 bilhões prometidos pela Fazenda, mas haveria uma divisão: R$ 32 bilhões iriam para a convalidação e R$ 8 bilhões financiariam as políticas de desenvolvimento regional. A mudança de composição coincide com o início da redução das alíquotas de ICMS e ISS.
A partir daí, o tamanho total do fundo continuaria em R$ 40 bilhões ao ano, mas a distribuição dos valores mudaria com o passar do tempo. O montante destinado aos benefícios atuais cairia R$ 8 bilhões ao ano, até zerar em 2033 – quando a transição estiver concluída, o IVA estará em pleno funcionamento e terá terminado o prazo de convalidação dos benefícios.
O coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), disse que a proposta do governo foi bem recebida entre os governadores. "Pelo menos R$ 40 bilhões já estão garantidos. O resto é negociação", afirmou, admitindo que os estados e os parlamentares vão lutar por um valor maior.
Lira afirmou que o texto a ser disponibilizado ainda nesta quinta pelo relator não será "necessariamente" o que o irá ao plenário da Casa.
"O texto será disponibilizado para que todos possam criticar e necessariamente não será esse [texto] a ser votado. Aqui foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas pelos governadores e secretários de Fazenda. Entendo que serão acomodadas diante do texto, como ainda algumas situações que serão resolvidas, ou com emendas, ou com destaques em plenário", afirmou.
Lira voltou a dizer que a expectativa é que a matéria seja apreciada em plenário na primeira semana de julho. Segundo ele, os deputados serão convocados para sessões de segunda a sexta-feira, na tentativa de ter "o maior prazo possível de esclarecimentos".
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), compareceu à reunião e se posicionou de forma favorável à aprovação da reforma tributária.
"A partir do momento que a gente estabelece um texto de consenso, vamos trabalhar pelo texto. Vou apoiar a reforma tributária porque ela é boa para o Brasil. São Paulo tradicionalmente se opôs à reforma por causa do medo da tributação no destino. A gente não tem esse medo, a gente tem feito simulações e, por mais que você perca alguma coisa no curto prazo, você ganha no médio e longo", disse.
Sobre o fundo, Tarcísio disse que o que falta agora é "ajuste fino" para calibrar valor e período de vigência. "Conceitualmente acho que está posto. Uma questão que era fundamental era o financiamento. Quem financia? A União irá financiar, isso está decidido", afirmou.
"Não foi batido [o valor]. O Appy explicou um pouco a limitação fiscal, quanto é que seria o teto na perspectiva da União. Obviamente isso será objeto de negociação no Congresso", acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Arthur Lira governo federal reforma tributária Ministério da Fazenda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados