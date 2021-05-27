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Ministro da Economia

Reforma tributária ampla é ideal, mas não às custas da União, diz Guedes

Para Guedes, a proposta de paridade entre União, Estados e municípios no controle das receitas é "patética". O ministro reforçou que quer uma reforma ampla, rápida e prática

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 15:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2021 às 15:42
Ministro da Economia, Paulo Guedes, quer mudar programas sociais do governo federal
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Após ser cobrado pelas associações setoriais da indústria por uma reforma tributária ampla - um dia depois de ter reafirmado que faria a reforma possível -, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que essa reforma só não saiu no ano passado devido à exigência dos governos estaduais em obterem fundos bilionários de compensação. "A reforma tributária ampla é ideal, mas não às custas da União. Os Estados queriam tirar meio trilhão de reais da União. Eu resisti a entrar em uma reforma tributária suicida, que quebraria a União", respondeu, em participação em evento realizado pela Coalizão Indústria. "A União não se deixará assaltar, falamos isso aos governos estaduais", completou.


Para Guedes, a proposta de paridade entre União, Estados e municípios no controle das receitas é "patética". "Seria um terço de assentos para municípios, um terço para Estados e um terço para a União. Ou seja, os governos regionais iriam controlar as receita da União, isso é patético", acrescentou.
O ministro reforçou que quer uma reforma ampla, rápida e prática. "Temos de cinco seis meses para fazer isso. Eu mesmo tive que abrir mão de alguns pontos, como a desoneração da folha de salários, para aprovarmos uma reforma rápida. Ou seja, todos continuarão onerados, mas pelo menos a economia voltou a crescer mais rápido", admitiu - em referencia à proposta de criação de um imposto digital (nos moldes da extinta CPMF) para bancar a desoneração da folha.
Guedes lembrou que a proposta do governo é reduzir em 5% o imposto sobre as empresas, além da redução de tributos sobre a energia elétrica e os combustíveis. "O ritmo de abertura do País acompanhará desenvolvimento interno da indústria. A abertura da economia tem que ser lenta para respeitar parque industrial", repetiu.

Mais uma vez, Guedes disse que o governo procura dar nova vocação para Amazônia, com a atração de empresas digitais e da economia verde. "É uma vocação que o mundo exige. Brasil está sendo enxovalhado lá fora, apesar de ter mais energia limpa do mundo", concluiu.

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