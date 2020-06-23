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Crise econômica

Recuperação econômica pode ser mais rápida, diz ata do Copom

Programas federais podem estimular a retomada, segundo grupo que compõem analistas de mercado ouvidos pelo Banco Central
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:33

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:33

Banco Central
Banco Central: Copom acredita que estímulos podem fazer economia brasileira reagir Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Apesar de projetar uma forte contração do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre de 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19, o Comitê de Política Monetária (Copom) considera que a atividade pode se recuperar mais rapidamente graças aos impactos dos programas de estímulo creditício e de recomposição de renda sobre a demanda agregada.
"Na avaliação do Comitê, esses programas têm potencial de recompor parte significativa da demanda agregada que seria perdida devido aos efeitos da pandemia. Com isso, a recuperação da economia pode ser mais rápida que a sugerida no cenário base", considerou o colegiado, na ata da última reunião.

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O Banco Central reafirmou na ata do último encontro do Copom que perseverar o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia.
"O Comitê ressalta, ainda, que questionamentos sobre a continuidade das reformas e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia", voltou a alertar a autoridade monetária.
Estas ideias já haviam sido expressas pelo BC no comunicado do último encontro do Copom, divulgado na quarta-feira passada (17). Na ocasião, o colegiado reduziu a Selic de 3,00% para 2,25% ao ano.

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