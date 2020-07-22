Receita paga R$ 5,7 bilhões em restituição do Imposto de Renda

Contribuinte acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Segundo o Fisco, serão disponibilizados R$ 5,7 bilhões para 3.985.007 contribuintes. O crédito bancário será realizado em 31 de julho.

Do montante divulgado, informa a Receita, R$ 2.056.423.308,19 são correspondentes a contribuintes que têm prioridade legal.

São eles: 88.420 idosos acima de 80 anos; 646.111 contribuintes entre 60 e 79 anos; 47.170 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e 346.793 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

Segundo o Fisco, foram contemplados, ainda, 2.856.513 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 28 de março.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na Internet, por meio do link https://idg.receita.fazenda.gov.br.

Na consulta à página da Receita, no Portal e-CAC, é possível acessar o serviço 'Meu Imposto de Renda' e checar se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesse caso, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, o aplicativo 'Meu Imposto de Renda', que facilita a consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF.

Com ele, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço 'Meu Imposto de Renda'.