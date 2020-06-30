Renda mínima só com mais imposto, diz Mansueto

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta segunda-feira (29) que a prorrogação do auxílio emergencial terá um custo extra de pelo menos R$ 100 bilhões. O secretário, que deixará o cargo no próximo mês, afirmou ainda que a criação de novos programas sociais (como renda mínima) poderá exigir aumento de impostos no futuro.