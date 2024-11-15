Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Produção brasileira de café em 2025/26 deve cair 0,4%, diz StoneX
Safra

Produção brasileira de café em 2025/26 deve cair 0,4%, diz StoneX

O Espírito Santo, maior produtor de robusta, registra avanço de 27,8%, impulsionado pelo uso eficiente de irrigação e melhores condições fitossanitárias, de acordo com estimativa da consultoria

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 15:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 nov 2024 às 15:39
A produção de café pelo Brasil na temporada 2025/26 deve cair 0,4%, para 65,6 milhões de sacas, de acordo com a primeira estimativa da StoneX para o próximo ano-safra. O volume é resultado de uma queda de 10,5% na produção do café arábica, estimada em 40 milhões de sacas. Em compensação, o robusta deve alcançar 25,6 milhões de sacas, o que representa crescimento de quase 21% em relação à temporada anterior.
Os resultados refletem os efeitos climáticos distintos nas principais regiões produtoras. No Sul de Minas, maior região produtora de arábica, a colheita deve recuar 5,1%, para 15,8 milhões de toneladas de sacas. Haverá queda de 25,8% na região das Matas de Minas, para 6,8 milhões de toneladas. Já no Cerrado Mineiro o aumento projetado é de 11,5%, para 6 milhões de toneladas de sacas.
Produção de café conilon vai receber investimento para alcançar paladares exigentes
Produção de café no ES Crédito: Cooabriel
A StoneX destacou o impacto das condições climáticas adversas, especialmente as secas e ondas de calor registradas em 2024, sobre a produção do arábica. "As altas temperaturas em junho e julho, o longo período seco e as ondas de frio afetaram a condição vegetativa das lavouras de café, reduzindo seu potencial produtivo nas regiões do Sul de Minas, São Paulo, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e Sul do Espírito Santo. A Alta Mogiana se destaca como a região com o pior cenário produtivo até o momento, devido às condições climáticas desfavoráveis", diz a consultoria em relatório.

Veja Também

Redução de ICMS vai irrigar cadeia capixaba de café com alguns milhões de reais

Indústria de café solúvel reclama dos atrasos no Porto de Vitória

Conselho nacional aprova redução do ICMS do café conilon no ES

O Espírito Santo, maior produtor de robusta, registra avanço de 27,8%, impulsionado pelo uso eficiente de irrigação e melhores condições fitossanitárias, de acordo com a StoneX. A consultoria afirma que as condições para o desenvolvimento da safra de robusta têm sido favoráveis até o momento.
"As lavouras mostram uma boa condição vegetativa, com bom pegamento da florada, e o desenvolvimento dos grãos ocorre em condições adequadas. A exceção é Rondônia, onde a florada foi impactada pela seca e pelas altas temperaturas", explica a StoneX.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Café arábica Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados