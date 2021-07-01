Procurador do Cade se opõe a reabrir fusão entre Nestlé e Garoto

"Considerando a determinação vigente do TRF1, bem como a pequena probabilidade de reversão dessa decisão judicial, a probabilidade de o litígio judicial durar um longo tempo, os prejuízos público e privado decorrentes dessa demora, e a possibilidade de as condições do mercado terem se alterado significativamente, entendo que é necessária alguma solução por parte do Tribunal do Cade. Apenas aguardar a decisão judicial final é uma medida que não atende ao interesse público", afirmou Barreto, no despacho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.