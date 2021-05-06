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Viagens

Procon-SP notifica Gol, Azul, Latam e mais 7 aéreas sobre práticas na pandemia

O Procon-SP quer que as empresas tornem mais claras as políticas que estão sendo adotadas quanto aos cancelamentos, reagendamentos e reembolsos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mai 2021 às 15:22

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:22

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Latam, Azul e Gol foram chamadas para prestar explicações sobre sua política de comercialização de passagens. Crédito: Fernando Madeira
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) notificou dez empresas aéreas que atuam no Brasil, entre elas as três líderes do mercado - Azul, Gol e Latam -, para prestar explicações sobre sua política de comercialização de passagens no que diz respeito a cancelamentos, remarcações e desistências nos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus. As companhias têm até o dia 10 de maio para responder aos questionamentos.
"O Procon-SP quer que as empresas tornem mais claras as políticas que estão sendo adotadas quanto aos cancelamentos, reagendamentos e reembolsos, a fim de verificar se as regras vigentes estão sendo realmente aplicadas", afirma o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, em nota.
Além das três mencionadas acima, também foram notificadas a TAP Air Portugal, Air France, Iberia, Lufthansa, American Airlines, Alitalia e Air Europa.
Entre os pontos questionados pela Fundação, estão os termos e condições gerais de contratação, bem como comprovação e disponibilização para o público consumidor; política de alteração, cancelamento e desistência de reservas de voos, com indicação dos prazos, bem como dos estabelecidos na situação emergencial da pandemia; e comprovação de funcionamento de canais de atendimento.

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