Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Presidente do Santander compara home office a deserção
Coronavírus

Presidente do Santander compara home office a deserção

A funcionários, Sérgio Rial falou em deserção para se referir a quem quis trocar o trabalho presencial no banco pelo home office na crise do coronavírus

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:30
Santander
Santander: executivo fez fala a funcionários por videoconferência Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Em uma conversa com funcionários na sexta-feita (20), o presidente do Santander, Sérgio Rial, falou em deserção para se referir a quem quis trocar o trabalho presencial no banco pelo home office na crise do coronavírus.
O termo assustou os funcionários que assistiam às declarações do executivo por meio de uma vídeo conferência. Procurada pela reportagem neste domingo (22), a assessoria de imprensa do Santander, a princípio, negou que Rial tivesse falado em deserção.

Veja Também

Home office e suspensão de salário: o que muda para o trabalhador

Nesta segunda (23), porém, o banco enviou comunicado com uma lista de ações que vem tomando para mitigar o impacto da doença e diz que "dentro desse contexto, discutiu-se o cuidado necessário que cada um deve ter com absenteísmo, dadas as diferentes e compreensíveis reações humanas".
O comunicado do Santander lista antecipação de 13º salário, fechamento de agências, redução de horas de atendimento ao público, trabalho remoto em centrais de atendimento, estímulo ao uso do internet banking e outros. Diz também que hoje, dois terços dos 47 mil funcionários estão em home office e funcionários com mais de 60 anos ou de alto risco foram colocados em férias.

Veja Também

Coronavírus no ES: saiba se seu local de trabalho deve ou não fechar

Funcionários do banco dizem que estão inseguros com a eficácia do sistema de home office no Santander, que está fazendo rodízio das equipes, ou seja, uma parte dos profissionais fica em casa, mas retorna ao escritório dias depois, enquanto quem ficou no banco passa a trabalhar de casa, segundo eles.
"A instituição lamenta ver o uso do espaço da mídia, neste momento crítico, para comentários desta natureza", afirma o comunicado enviado pelo Santander.

Veja Também

Veja o que pode funcionar no comércio do ES após decreto do governo

Coronavírus: como ter atestado de 15 dias e auxílio pagos pelo INSS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados