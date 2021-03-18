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Presidente do Banco do Brasil renuncia ao cargo

André Brandão apresentou o pedido de renúncia nesta quinta-feira ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e ao presidente do Conselho do BB

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:59

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 mar 2021 às 18:59
André Brandão, presidente do Banco do Brasil
André Brandão, presidente do Banco do Brasil Crédito: Alan Santos/PR
Depois de menos de seis meses no cargo, o presidente do Banco do Brasil (BB), André Brandão, renunciou nesta quinta-feira (18). A renúncia foi divulgada no início da noite, em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável por regular as relações de companhias com ações na bolsa de valores com os investidores. A saída terá efeito a partir de 1º de abril.
Segundo o comunicado, Brandão apresentou o pedido de renúncia hoje ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro da Economia, Paulo Guedes e ao presidente do Conselho de Administração do BB, Hélio Lima Magalhães. O Palácio do Planalto e o Ministério da Economia ainda não informaram o nome do substituto.
Brandão tinha assumido o comando do Banco do Brasil em 22 de setembro do ano passado, sucedendo a Rubem Novaes. Nos quase seis meses de administração, a gestão concentrou-se em cortar custos.
O presidente do BB implementou um programa de desligamento voluntário de cerca de 5 mil funcionários do banco e fechou 361 pontos de atendimento em todo o país, para economizar R$ 353 milhões em 2021 e R$ 2,7 bilhões até 2025. Em contrapartida, a gestão anunciou a abertura de 14 agências voltadas ao agronegócio.

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