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Ministro da Economia

Presidente apoia projetos da equipe econômica, diz Guedes

Guedes voltou a dizer que a economia brasileira estava 'em decolagem' no primeiro trimestre de 2020 quando foi atingida pela crise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 12:03

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 12:03

Ministro da Economia Paulo Guedes
Ministro da Economia Paulo Guedes Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou nesta quarta-feira (29), que conta com apoio do presidente Jair Bolsonaro para implementar os projetos formulados pela equipe econômica. "Sigo com a mesma energia e determinação para obter os melhores resultados, o presidente tem me apoiado nos programas. As hipóteses que eu trabalho têm se mantido", completou.
Em videoconferência com lideranças do setor varejista, Guedes voltou a dizer que o Congresso é reformista e tem votado os projetos mais importantes do governo.

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Após Bolsonaro ter demonstrado apoio incondicional a Guedes nesta semana, o ministro reclamou da forma como a imprensa retrata o presidente que, segundo ele, só tem vontade de acertar. "A mídia tem que ver o outro lado do presidente, e o presidente também tem que ver outro lado da mídia", afirmou.
Guedes voltou a dizer que a economia brasileira estava "em decolagem" no primeiro trimestre de 2020 quando foi atingida pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Para ele, o IBGE deve revisar o crescimento do ano passado para entre 1,3% e 1,4%. "Em 2019 estávamos no mesmo ritmo de anos anteriores, aprovamos a Previdência e quando começamos os acordos comerciais o mundo foi atingido", afirmou.
O ministro disse ainda que a queda de mais de 30% nas exportações para Estados Unidos e Argentina são mais do que compensadas pelo aumento das vendas do agronegócio para a Ásia. "O impacto externo não veio no primeiro trimestre. O Brasil está conseguindo aumentar as exportações", acrescentou.

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