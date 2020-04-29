Presidente apoia projetos da equipe econômica, diz Guedes

Ministro da Economia Paulo Guedes Crédito: Marcos Corrêa/PR

Em videoconferência com lideranças do setor varejista, Guedes voltou a dizer que o Congresso é reformista e tem votado os projetos mais importantes do governo.

Após Bolsonaro ter demonstrado apoio incondicional a Guedes nesta semana, o ministro reclamou da forma como a imprensa retrata o presidente que, segundo ele, só tem vontade de acertar. "A mídia tem que ver o outro lado do presidente, e o presidente também tem que ver outro lado da mídia", afirmou.

Guedes voltou a dizer que a economia brasileira estava "em decolagem" no primeiro trimestre de 2020 quando foi atingida pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus . Para ele, o IBGE deve revisar o crescimento do ano passado para entre 1,3% e 1,4%. "Em 2019 estávamos no mesmo ritmo de anos anteriores, aprovamos a Previdência e quando começamos os acordos comerciais o mundo foi atingido", afirmou.