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Levantamento de preços

Preço médio do gás de cozinha fica em R$ 95 nos últimos seis meses

Cuiabá foi a capital com o maior preço para o botijão de 13 quilos do GLP, R$ 120,31, enquanto Salvador ficou com o menor valor, R$ 92,59
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 dez 2021 às 17:14

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:14

Informe Publicitário - Sindipetro
Nos últimos seis meses, preço médio do gás de cozinha ficou em R$ 95 Crédito: Freepik
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) divulgou nesta terça-feira (7) a média semestral nacional do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. O valor do botijão de 13 quilogramas (kg) ficou em R$ 95,63, entre junho e novembro deste ano.
Segundo a ANP, a medida atende ao decreto 10.881, publicado na semana passada, que obriga a agência a divulgar todo mês, até o décimo dia útil do mês, a média nacional dos últimos seis meses do GLP.
O sistema de levantamento de preços da agência mostra que, na última semana, Cuiabá foi a capital com o maior preço para o botijão de 13 quilos do GLP, R$ 120,31, enquanto Salvador ficou com o menor valor, R$ 92,59.
Em relação à gasolina comum, o litro mais em conta foi comercializado nos postos de combustíveis de Macapá: R$ 5,938. O Rio de Janeiro teve o valor mais alto para o litro da gasolina comum, R$ 7,208.
Curitiba teve o menor para o litro do óleo diesel: R$ 4,949. A pesquisa da ANP mostra que Rio Branco teve o litro mais alto do diesel: R$ 6.071.
A coleta de preços foi feita entre 28 de novembro e 4 de dezembro.

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