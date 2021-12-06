Equipe econômica conseguiu domar principais gastos públicos, repete Guedes

O ministro Paulo Guedes voltou a citar a redução do rombo primário em 2021. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta segunda-feira (06), a avaliação de que a equipe econômica atual teria conseguido domar os principais gastos públicos. "Derrubamos e recontrolamos a trajetória de gastos com previdência, juros, salários do funcionalismo e finalmente essa jabuticaba brasileira, que são os precatórios", afirmou na cerimônia do Prêmio Tesouro Nacional 2021.

Em rápido discurso na abertura do evento, Guedes voltou a citar a redução do rombo primário em 2021.