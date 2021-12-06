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Ministro da Economia

Equipe econômica conseguiu domar principais gastos públicos, repete Guedes

Em rápido discurso na abertura da cerimônia do Prêmio Tesouro Nacional 2021, o ministro da Economia voltou a citar a redução do rombo primário em 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 dez 2021 às 15:42

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:42

O ministro Paulo Guedes
O ministro Paulo Guedes voltou a citar a redução do rombo primário em 2021. Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta segunda-feira (06), a avaliação de que a equipe econômica atual teria conseguido domar os principais gastos públicos. "Derrubamos e recontrolamos a trajetória de gastos com previdência, juros, salários do funcionalismo e finalmente essa jabuticaba brasileira, que são os precatórios", afirmou na cerimônia do Prêmio Tesouro Nacional 2021.
Em rápido discurso na abertura do evento, Guedes voltou a citar a redução do rombo primário em 2021.
"O País tinha um déficit de 2% do PIB quando nós chegamos, reduzimos para 1% em 2019, fomos a 10,5% do PIB em meio à pandemia, esse ano volta a 1% e ano que vem está previsto em 0,5%", reafirmou o ministro da Economia.

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