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Economia

Prazo para a entrega da declaração anual do MEI sofre alteração

Receita estendeu até 30 de junho a data limite para os microempreendedores individuais informarem os rendimentos obtidos no ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2022 às 08:54

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 08:54

Os microempreendedores individuais (MEIs) tiveram um aumento de prazo para apresentar a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN - SIMEI), referente ao ano de 2021. Com a mudança, o período para entrega da declaração passou de 31 de maio para 30 de junho.
A prorrogação consta em uma resolução publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 25. O documento também dispõe sobre a adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional (Relp), que foi prorrogada até o dia 31 de maio.
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
MEIs têm até 30 de junho para apresentar declaração anual junto à Receita Federal. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A DASN - SIMEI é uma prestação de contas obrigatória que os MEIs com CNPJ ativo precisam fazer todos os anos, declarando o faturamento bruto, mesmo que não tenham atuado durante o ano todo.
É importante lembrar que a declaração dos rendimentos do MEI como pessoa física no Imposto de Renda não desobriga a necessidade de apresentar a DASN - SIMEI junto à Receita Federal, sob o risco de cobrança de multa.

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