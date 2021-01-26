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Discurso

Política monetária continuará apoiando crescimento, diz banco chinês

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Yi Gang, comentou ainda que monitora os riscos impostos pelo coronavírus, que, segundo ele, estão em alta no mundo

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:29
Bandeira da China
Política monetária continuará apoiando crescimento, diz presidente de banco chinês Crédito: Pixabay
Em discurso durante Fórum Econômico Mundial de Davos, que este ano ocorre em formato virtual, o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, assegurou que a instituição não abandonará de maneira prematura as medidas de estímulos à economia. "A política monetária continuará apoiando o crescimento econômico", garantiu.
Yi Gang comentou ainda que monitora os riscos impostos pelo coronavírus, que, segundo ele, estão em alta no mundo.
O dirigente destacou o aumento da inadimplência e do endividamento de empresas, mas explicou que espera um avanço das exportações este ano. "Previsões para este ano vão depender da situação da Covid-19. Minha expectativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresça próximo da taxa de crescimento potencial", disse.

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