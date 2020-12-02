Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PL de privatização dos Correios deve chegar ao Congresso nos próximos dias
Em busca de parceiro privado

PL de privatização dos Correios deve chegar ao Congresso nos próximos dias

Segundo a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillieré, a ideia é que todas as políticas públicas sejam preservadas sem prejuízo da população

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:38
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600
Agências dos Correios Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, disse que o governo deve enviar ao Congresso o projeto de lei de privatização dos Correios nos próximos dias.
Segundo ela, a proposta traz alternativas para que os serviços de entrega de cartas e documentos sejam mantidos em caráter universal. A ideia, segundo ela, é que todas as políticas públicas sejam preservadas sem prejuízo da população - entre elas a distribuição de livros didáticos. "O projeto de lei dos Correios será importante para atrair um parceiro privado", disse ela.
Em relação à Telebras. Seillier disse que o governo deve contratar o BNDES para estudar alternativas de desestatização para o futuro da empresa. A modelagem, segundo ela, deve sair em 2021. "Vamos precisar de uma consultoria especializada para avaliar alternativas para a manutenção de políticas públicas", disse ela.
A Telebras é dona de um satélite que presta serviços de banda larga em parceria com a Viasat. Além disso, parte do satélite é de uso exclusivo das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. A estatal recebeu R$ 3,6 bilhões do Tesouro em aportes por meio de adiantamento de capital. Em 2020, ela se tornou dependente e precisou de R$ 184 milhões do Orçamento para bancar despesas de custeio.
Seillier manteve ainda a previsão de que o leilão do 5G seja realizado em 2021.

Veja Também

Carro dos Correios é roubado por três homens em São Mateus

Crianças do ES pedem presentes ao Papai Noel dos Correios pela internet

Guedes diz que Correios, Eletrobras e mais 2 serão privatizados até 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jean e Welinton foram identificadas como as vítimas desse acidente
Dois jovens morrem após acidente em São Gabriel da Palha
Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados