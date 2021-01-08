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Plataformas

Petrobras tem mais de 4 mil infectados com Covid-19; desembarques continuam

No momento, 17 empregados estão internados. Empresa diz que está reforçando ações de prevenção ao coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2021 às 20:58

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 20:58

Plataforma P-57, no Litoral Sul do Espírito Santo
Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordello/Agência Petrobras/Divulgação
A Petrobras ultrapassou os quatro mil funcionários infectados pelo Covid-19, sendo 3.730 já recuperados, aumentando a insatisfação dos empregados em relação às medidas de prevenção à doença. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-RJ), as notícias de desembarque das plataformas por infecção têm sido constantes.
De acordo com o Boletim de Acompanhamento Semanal de Covid, dos 46.416 empregados da empresa, 280 tiveram o teste confirmado e estão em quarentena, enquanto 17 empregados estão internados. No total, 4.010 trabalhadores da companhia tiveram a doença até a última segunda-feira e três morreram.
Nesta sexta-feira (8), 16 trabalhadores desembarcaram da plataforma P-35, na bacia de Campos, com a confirmação de dois casos positivos e cinco negativos. Outros nove ainda aguardam o resultado.

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Segundo o Sindipetro-NF, os empregados lotados na plataforma P-61, na mesma bacia, solicitaram à empresa uma nova testagem geral a bordo, depois de resultado de falsos negativos que ficaram evidenciados pela contaminação de 30% dos trabalhadores da unidade.
"Hoje o sindicato foi notificado que mais cinco trabalhadores com suspeita de Covid desembarcaram da P-61", informou o Sindipetro-RJ em nota.
A Petrobras confirmou as informações do sindicato, mas destacou que diante do aumento no número de casos de Covid-19 em várias regiões do Brasil, a companhia está reforçando as ações de prevenção ao coronavírus.
"A Petrobras informa que ocorreram desembarques pontuais por suspeita de Covid-19 nas plataformas citadas. Sempre que um caso suspeito é identificado em unidade offshore, o colaborador com sintomas e todos os seus contactantes - mesmo que assintomáticos - desembarcam para teste em terra, com acompanhamento das equipes de saúde da Petrobras e orientação para isolamento", informou a estatal em nota.
Além das medidas preventivas já adotadas desde o início da pandemia - como ampla testagem; monitoramento de saúde pré-embarque e pré-turno, medidas de higienização, distanciamento e uso obrigatório de máscara nas unidades - a companhia informa que implementou procedimentos adicionais.
"O teletrabalho foi prorrogado para todas as atividades que podem ser realizadas de forma remota até 31 de março de 2021; estão sendo reforçadas as ações de conscientização e orientação para os colaboradores sobre cuidados individuais; e as barreiras preventivas estão sendo fortalecidas nas unidades operacionais", disse a companhia.

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