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Recuo na produção

ANP: produção de petróleo e gás cai 3,8% em novembro

O resultado foi puxado para baixo pela Petrobras, cuja produção de petróleo despencou 6%, para 2,579 milhões de barris de óleo equivalentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 15:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 15:34

Plataforma de petróleo
Plataforma de petróleo Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras
A produção de petróleo e gás natural do País caiu 3,8% em novembro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 4, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O resultado foi puxado para baixo pela Petrobras, cuja produção de petróleo despencou 6%, para 2,579 milhões de barris de óleo equivalentes (boe).
A produção de petróleo da Petrobras recuou para 2 milhões de barris por dia, contra 2,142 milhões b/d no mês anterior, enquanto a produção de gás natural caiu de 95 para 90 milhões de metros cúbicos diários, baixa de 5,2%.
No total, a produção de petróleo e gás natural do Brasil somou 3,549 milhões de barris de óleo equivalente, sendo 2,754 milhões de barris de petróleo, menos 4,1% contra outubro, e 126,3 milhões de metros cúbicos de gás, queda de 2,8% na mesma comparação.
A produção do pré-sal também apresentou recuo, de 4,4% em relação ao mês anterior, para 2,422 milhões de barris de óleo equivalente, sendo 1,920 milhão de b/d de petróleo e 79,8 milhões de metros cúbicos de gás natural. Com isso, a contribuição da região para o total da produção caiu para 68,27%, deixando o patamar de 70% alcançado recentemente.

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