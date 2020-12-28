Petrobras anuncia aumento de 5% para gasolina e 4% para diesel

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (28), que decidiu aumentar em 5% o preço médio da gasolina nas refinarias e em 4% para o diesel, com vigência a partir da terça, dia 29. Segundo a estatal, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa a ser de R$ 1,84 o litro, elevação de R$ 0,09. No acumulado do ano, afirma a companhia, o preço tem redução de 4,1%.