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Mais salgada

Petrobras anuncia aumento de 5% para gasolina e 4% para diesel

Em 2020, a estatal promoveu 41 reajustes para a gasolina, dos quais 20 para cima e outros 21, para baixo; medida é válida a partir desta terça (29).

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 16:01
Carro sendo abastecido com combustível
No diesel, o preço médio para as distribuidoras será de R$ 2,02 por litro, aumento de R$ 0,08. Crédito: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (28), que decidiu aumentar em 5% o preço médio da gasolina nas refinarias e em 4% para o diesel, com vigência a partir da terça, dia 29. Segundo a estatal, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa a ser de R$ 1,84 o litro, elevação de R$ 0,09. No acumulado do ano, afirma a companhia, o preço tem redução de 4,1%.
No diesel, o preço médio para as distribuidoras será de R$ 2,02 por litro, aumento de R$ 0,08. Também há queda no acumulado de 2020, de 13,2%, calcula a Petrobras.
Em 2020, a estatal promoveu 41 reajustes para a gasolina, dos quais 20 para cima e outros 21, para baixo.
No diesel, foram 32 alterações, com 17 elevações e 15 reduções.

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