AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Petrobras encerra ano com entrada de US$ 2 bi em caixa com venda de ativos
Em balanço

Petrobras encerra ano com entrada de US$ 2 bi em caixa com venda de ativos

Foi informado nesta quarta-feira (23) que a conclusão da venda da Liquigás para a Copagaz e a Nacional Gás foi responsável para a entrada dos ativos.

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 18:03
Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo
Plataforma P-57, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordêllo/Agência Petrobras/Divulgação
Com a conclusão da venda da Liquigás para a Copagaz e a Nacional Gás, nesta quarta-feira (23), a Petrobras encerra o ano de 2020 com uma entrada de US$ 2 bilhões em caixa decorrente da venda de ativos, informou nesta quarta-feira (23), a jornalistas a gerente executiva de Gestão de Portfólio da estatal, Ana Paula Saraiva.
A crise afetou o plano de desinvestimentos da empresa. Até setembro, a Petrobras havia vendido apenas US$ 1 bilhão em ativos, contra US$ 16 bilhões do ano passado. A operação da Liquigás melhora um pouco esse cenário.
Anunciado no fim do ano passado, o negócio só foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 18 de novembro. O órgão impôs algumas restrições, como a assinatura de um acordo de venda de ativos a empresas menores do mesmo setor pelos compradores.
Após o cumprimento das condições precedentes, a operação foi encerrada com o pagamento de R$ 4 bilhões para a Petrobras. O diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da estatal, Roberto Ardenghy, destacou que a operação está alinhada à gestão de portfólio da companhia, que tem buscado concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas.
A Liquigás atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil. A empresa está presente em quase todos os estados brasileiros, e conta com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados, tendo cerca de 21,4% de participação de mercado.
Ana Paula Saraiva destacou que haverá um período de transição, em que a Petrobras apoiará os compradores a assumirem o ativo com segurança operacional, sem que o atendimento aos consumidores fique em risco.

Veja Também

Saída de dólares supera entrada em US$ 23,663 bi no ano até dia 18, diz BC

Governo prevê corte de até R$ 20 bi para cumprir teto em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026
Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Maguinha Malta
Maguinha e Magno: culto eleitoral, Deus a cada 25 segundos e “pitbulls sem vacina”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados