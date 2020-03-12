Petrobras reduz preços da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,5%

Gasolina Crédito: Freepik

Nesta quinta, o barril do petróleo operava por volta dos US$ 33, depois de ter aberto o mês de março em torno dos US$ 50. Este já é o quinto corte de preços nas refinarias da estatal em 2020, a gasolina chegou a ter um reajuste positivo em meio aos cortes.

REPASSE PARA O CONSUMIDOR

Os repasses às bombas dependem de políticas comerciais de distribuidoras e postos. Segundo a Petrobras, a gasolina vendida pelas refinarias representa 29% do preço final do produto. No caso do diesel, são 48%. O restante são margens de lucro e impostos.

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina nos postos praticamente não variou desde o início do ano na semana passada, custava R$ 4,531 por litro, apenas 0,5% a menos do que os R$ 4,555 vigentes na última semana de dezembro.