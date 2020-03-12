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Queda

Petrobras reduz preços da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,5%

Medida da estatal é uma resposta à drástica redução do preço do petróleo no mercado internacional

Publicado em 12 de Março de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 13:33
Gasolina Crédito: Freepik
Petrobras informou nesta quinta-feira (12) que reduziu o preço da gasolina em 9,5%, ou R$ 0,1600 o litro, e do diesel em 6,5%, em R$ 0,1250 o litro em todas as praças. A queda vem em resposta à drástica redução do preço do petróleo no mercado internacional.
Desde o início do ano a commodity vem caindo de preço por causa do coronavírus, que ameaça o crescimento da economia global, e mudou de patamar nos últimos dias por uma queda de braços entre a Rússia e a Arábia Saudita pelo volume de petróleo disponível no mercado.

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Nesta quinta, o barril do petróleo operava por volta dos US$ 33, depois de ter aberto o mês de março em torno dos US$ 50. Este já é o quinto corte de preços nas refinarias da estatal em 2020, a gasolina chegou a ter um reajuste positivo em meio aos cortes.

REPASSE PARA O CONSUMIDOR

Os repasses às bombas dependem de políticas comerciais de distribuidoras e postos. Segundo a Petrobras, a gasolina vendida pelas refinarias representa 29% do preço final do produto. No caso do diesel, são 48%. O restante são margens de lucro e impostos.

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De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina nos postos praticamente não variou desde o início do ano na semana passada, custava R$ 4,531 por litro, apenas 0,5% a menos do que os R$ 4,555 vigentes na última semana de dezembro.
Já o diesel caiu 2,4%, de R$ 3,751 para R$ 3,661 por litro. Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro acusou os estados a dificultarem a queda dos preços ao não reduzir o ICMS cobrado sobre os produtos.

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