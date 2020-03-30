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3ª redução em 10 dias

Petrobras reduz preço do GLP em 10% a partir da terça-feira (31)

Com mais essa queda, o preço do produto, que afeta as famílias de baixa renda, acumula corte de 21% nos preços neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 18:34

Publicado em 30 de Março de 2020 às 18:34

Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras anunciou a terceira redução no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos últimos 10 dias, de 10% nas refinarias a partir da terça-feira (31). Com mais essa queda, o preço do produto, que afeta as famílias de baixa renda, acumula corte de 21% nos preços neste ano.
Antes dessas reduções, o preço praticado pela estatal estava 45% acima da paridade com a cotação internacional.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O preço nas refinarias passa a ser de R$ 21,85 para o botijão de 13 quilos (gás de cozinha).
A redução atinge tanto o GLP residencial como industrial.

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Segundo a Petrobras, a empresa está reforçando o abastecimento de GLP no mercado através de compras adicionais já efetuadas dentro do seu programa de importação, depois que a crise provocada pelo coronavírus fez muitas famílias estocarem o combustível, levando à escassez pontual em alguns centros urbanos, segundo informou mais cedo o Ministério de Minas e Energia (MME).
Ao todo, a Petrobras fez a importação de três carregamentos, que chegam no porto de Santos nos dias 30 de março, 6 e 10 de abril
Cada navio tem capacidade adicional de 20 milhões de quilos de GLP, equivalente a 1,6 milhão de botijões de 13 kg.
A companhia disse ainda que não há necessidade de estocar o produto, e pediu para que as distribuidoras repassem a queda de preços para o consumidor. "Não há qualquer necessidade de estocar GLP neste momento, pois não haverá falta de produto para abastecer a população", afirmou a estatal.

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