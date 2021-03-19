Petrobras reduz preço da gasolina em 5,1%, a primeira queda em 2021

Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste

Petrobras vai reduzir em 5,1% o preço médio da gasolina nas refinarias a partir de sábado (20), informou a petroleira à imprensa nesta sexta-feira (19), após um recuo dos preços do barril do petróleo nesta semana. O preço do óleo diesel não terá alteração.

O ajuste representa queda de R$ 0,14 por litro no valor médio da gasolina da petroleira, para R$ 2,69 por litro.

Desde o início de 2021, o preço da gasolina subiu seis vezes e, mesmo com a queda anunciada nesta sexta, acumula avanço de 46%. O diesel, de 41%.

No comunicado, a Petrobras defendeu a política de preços afirmando que o alinhamento às cotações internacionais "é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras".

BARRIL EM QUEDA

A queda reflete o comportamento do preço do petróleo no mercado internacional, que tem se mostrado mais volátil nos últimos dias e perdeu a força demonstrada no início de março, quando chegou bem perto dos US$ 70 o barril, o tipo Brent.

Nesta sexta-feira, a commodity operava em torno dos US$ 63 o barril.