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  • Petrobras reduz preço da gasolina em 5,1%, a primeira queda em 2021
A partir deste sábado (20)

Petrobras reduz preço da gasolina em 5,1%, a primeira queda em 2021

Corte no preço é reflexo do recuo dos preços do barril do petróleo nesta semana no mercado internacional. Preço do diesel não foi alterado

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:27
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste
Petrobras vai reduzir em 5,1% o preço médio da gasolina nas refinarias a partir de sábado (20), informou a petroleira à imprensa nesta sexta-feira (19), após um recuo dos preços do barril do petróleo nesta semana. O preço do óleo diesel não terá alteração.
O ajuste representa queda de R$ 0,14 por litro no valor médio da gasolina da petroleira, para R$ 2,69 por litro.

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Desde o início de 2021, o preço da gasolina subiu seis vezes e, mesmo com a queda anunciada nesta sexta, acumula avanço de 46%. O diesel, de 41%.
No comunicado, a Petrobras defendeu a política de preços afirmando que o alinhamento às cotações internacionais "é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras".

BARRIL EM QUEDA

A queda reflete o comportamento do preço do petróleo no mercado internacional, que tem se mostrado mais volátil nos últimos dias e perdeu a força demonstrada no início de março, quando chegou bem perto dos US$ 70 o barril, o tipo Brent.
Nesta sexta-feira, a commodity operava em torno dos US$ 63 o barril.
* Com agências

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