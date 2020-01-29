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Dano na Plataforma

Petrobras fecha poço do megacampo Lula após dano em linha de injeção de gás

O fechamento ocorre após a verificação de dano em uma linha flexível (riser) da plataforma Cidade Angra dos Reis

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 19:54

Publicado em 

29 jan 2020 às 19:54
Sede da empresa da Petrobrás.  Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras informou nesta quarta-feira (29) , que teve que fechar um dos poços do megacampo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos, depois de verificar dano em uma linha flexível (riser) da plataforma Cidade Angra dos Reis, mas não interrompeu a produção do campo.
O equipamento é utilizado para injeção de gás no processo de produção, informou a companhia em nota. "Não houve vítimas ou impacto ao meio ambiente e não foi necessário paralisar a produção", destacou a empresa em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
De acordo com a empresa, o poço foi fechado automaticamente pelo sistema de segurança da plataforma. A Petrobras ainda apura as causas do acidente, que repete uma ocorrência de 2017 na mesma plataforma.
Em dezembro do ano passado, Lula, o maior campo produtor do País, produziu 1,073 milhão de barris diários de petróleo e 45 milhões de metros cúbicos de gás natural.

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