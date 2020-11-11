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Combustível

Petrobras anuncia reajustes de 6% para a gasolina e de 5% para o diesel

O aumento segue a valorização do preço do barril de petróleo tipo brent, referência no mercado internacional, que vem subindo fortemente nos últimos dias impulsionado por avanços nas pesquisas das vacinas contra a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 15:31

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:31

Data: 28/11/2019 - ES - Vitoria - Posto de Gasolina - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Abastecimento em posto de gasolina: reajuste nos preços Crédito: Ricardo Medeiros
Petrobras anunciou às distribuidoras que vai aumentar a partir de quinta-feira (12)nas suas refinarias o preço da gasolina em 6% e do diesel (500 e S-10) em 5%. Já o diesel utilizado por navios terá alta de 5,2%, informou a estatal nesta quarta-feira (11).
O aumento segue a valorização do preço do barril de petróleo tipo brent, referência no mercado internacional, que impulsionado por avanços nas pesquisas das vacinas contra a Covid-19 vem subindo fortemente nos últimos dias, voltando a patamar próximo de US$ 45 o barril. 
De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) o aumento do diesel será de R$ 0,0855 por litro e a gasolina de R$ 0,0947 por litro.

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