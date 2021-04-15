Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel
A partir desta sexta (16)

Petrobras anuncia aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel

Altas se dão às vésperas da mudança no comandos da estatal e interrompem movimento de corte de preços iniciado no fim de março, após a escalada do início do ano

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 14:42
Preço da gasolina já passa de R$ 6 no ES
Carro sendo abastecido com gasolina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Petrobras anunciou nesta quinta (15) reajustes de 3,7% no preço do diesel e 1,9% no preço da gasolina, com vigência a partir desta sexta (16). As altas interrompem movimento de corte de preços iniciado no fim de março, após a escalada do início do ano.
O aumento ocorre na véspera da nomeação do general Joaquim Silva e Luna como presidente da estatal, que assume após o presidente Jair Bolsonaro demitir Roberto Castello Branco justamente por causa da insatisfação com os preços.

Veja Também

Preço da gasolina sobe 12,55%; inflação fica em 1,1% na Grande Vitória

Opção para economizar, moto roda até 60 km com um litro de gasolina

Segundo a petroleira, o preço médio do diesel em suas refinarias sobe para R$ 2,76 por litro, R$ 0,10 acima do praticado até está quinta. A alta da gasolina será de R$ 0,05, para R$ 2,64 por litro.
Em nota, a empresa reforça que "o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis".
Antes do reajuste anunciado nesta quinta, a Petrobras havia feito dois cortes no preço do diesel, acompanhando a queda das cotações internacionais do petróleo. O preço da gasolina havia caído uma vez.
A escalada do preço do diesel é motivo de preocupação no governo, que editou na terça (13) resolução reduzindo 13% para 10% o teor de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel fóssil. Mais caro do que o diesel de petróleo, o biocombustível vem sendo pressionado pela desvalorização cambial e demanda pela soja.

Veja Também

Petrobras reajusta em 39% preço do gás encanado a distribuidoras

Gás barato fica na promessa e preço sobe em vez de cair 40%. Entenda

Na semana passada, diante dos altos valores oferecidos pelos produtores, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) suspendeu um leilão de biodiesel com a regras de mistura de 13%. A redução para 10% fará com que as indústrias fiquem com estoques elevados até o próximo leilão.
A Federação do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis ) disse na ocasião que, mantidas as condições de preço do leilão, o biocombustível passaria a contribuir com R$ 0,67 por litro para o preço de bomba.
Desde 1º de março está em vigor ainda a isenção de impostos federais que incidem sobre o preço do diesel, outra medida do presidente Jair Bolsonaro para tentar conter a alta e os ânimos dos caminhoneiros. A medida vale por dois meses.
A alta dos combustíveis foi fator determinante para que a inflação oficial tenha atingido março o maior patamar desde 2015, 0,93%. Em 12 meses, a inflação chegou a 6,10%, valor superior ao teto da meta para 2021, de 5,25%.

SILVA E LUNA SERÁ NOMEADO NESTA SEXTA

Críticas à escalada de preços levaram Bolsonaro a demitir o ex-presidente da estatal, Roberto Castello Branco, que foi destituído nesta segunda (12). Em assembleia, acionistas da empresa elegeram seu substituto, o general Joaquim Silva e Luna, para uma vaga no conselho de administração.
Nesta sexta (16), o conselho se reúne para nomear Silva e Luna para a presidência da companhia. Ele ainda não se posicionou sobre mudanças na política de preços dos combustíveis.
Nos comunicados sobre reajustes, a Petrobras defende que o "equilíbrio competitivo" gerado pela política de paridade internacional "é responsável pelas reduções de preços quando a oferta cresce no mercado internacional, como ocorrido ao longo de 2020".

Veja Também

Bolsonaro sugere mudança em política de preços de combustíveis da Petrobras

Com piora da pandemia, Petrobras adia manutenção de plataforma no ES

Política de preços da Petrobras é desafio inflamável para o governo Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Petrobras Combustível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados