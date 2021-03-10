PEC Emergencial: relator mantém texto e Câmara aprova admissibilidade

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Após o relator da PEC Emergencial na Câmara , deputado Daniel Freitas (PSL-SC), apresentar um parecer favorável à aprovação do texto da forma como ele veio do Senado , o plenário aprovou na noite desta terça-feira (9) a admissibilidade da Proposta de Emenda Constitucional por 366 votos a 118.

Esse é primeiro passo para a votação do texto que permite a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial para vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. A proposta deve ser votada no mérito nesta quarta-feira (10) e precisa ser aprovada em dois turnos de votação pelos deputados, com no mínimo 308 votos - três quintos dos parlamentares, a chamada maioria absoluta.

Parlamentares da oposição trabalharam para obstruir o texto ao longo desta terça. Eles defendiam o fatiamento da proposta, sem vincular o pagamento do benefício a medidas de ajuste fiscal, como a proibição a reajustes de servidores, algo que consideravam chantagem por parte do governo.