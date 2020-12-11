PEC Emergencial não será mais apresentada em 2020, diz Marcio Bittar

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial desistiu de apresentar o parecer da medida antes do recesso legislativo. Em nota, o senador Marcio Bittar afirmou que o texto ficou para 2021. De acordo com Bittar, a complexidade do tema e a conjuntura do país impedem o avanço da discussão neste momento. A manifestação expõe o recuo do governo após o parecer de Bittar, que não chegou a ser oficializado, provocar ruídos entre líderes partidários e técnicos.