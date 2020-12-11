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Medida

PEC Emergencial não será mais apresentada em 2020, diz Marcio Bittar

Em nota, o senador Marcio Bittar afirmou que o texto ficou para 2021. Segundo ele, a complexidade do tema e a conjuntura do país impedem o avanço da discussão neste momento

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:43
Senador Marcio Bittar (MDB-AC)
Senador Marcio Bittar (MDB-AC) é relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial Crédito: Jane de Araújo/Agência Senado
O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial desistiu de apresentar o parecer da medida antes do recesso legislativo. Em nota, o senador Marcio Bittar afirmou que o texto ficou para 2021. De acordo com Bittar, a complexidade do tema e a conjuntura do país impedem o avanço da discussão neste momento. A manifestação expõe o recuo do governo após o parecer de Bittar, que não chegou a ser oficializado, provocar ruídos entre líderes partidários e técnicos.
Bittar também é relator do Orçamento de 2021, que será votado pelo Congresso Nacional depois da eleição para presidência da Câmara e do Senado, em fevereiro de 2021. "Creio que a proposta será melhor debatida no ano que vem, tão logo o Congresso Nacional retome suas atividades e o momento político se mostre mais adequado", afirmou o senador.

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