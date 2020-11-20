Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pandemia afasta ainda mais negros da aposentadoria do INSS
Impactos

Pandemia afasta ainda mais negros da aposentadoria do INSS

Entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, houve redução de 12,4% entre os negros que contribuíam para a Previdência no mercado de trabalho

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 15:35
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
A garoa desta quinta-feira (18) veio a calhar para o ambulante Carlos Souza, 58 anos, que estava mesmo precisando faturar com a venda de guarda-chuvas nas ruas da região central da capital paulista.
Sem um registro na carteira profissional "há bem mais de 30 anos", ele conta com o clima para obter renda. "Nem adianta pensar em aposentadoria", diz. "Quando não chove, vendo cintos, mas ganho menos."
Negro e trabalhador informal, Souza faz parte de um grupo da população que enfrenta mais dificuldades para ter acesso ao emprego e, consequentemente, a benefícios previdenciários, como as aposentadorias pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A pandemia de Covid-19, porém, distanciou ainda mais esses trabalhadores da proteção oferecida pela Previdência.
Entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, houve redução de 12,4% entre os negros que contribuíam para a Previdência no mercado de trabalho paulista, enquanto entre brancos a redução foi de 5,7%, segundo estudo da Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados).
"A informalidade é um problema histórico, mas como a população negra está envelhecendo, essa situação também revela outro problema: eles não vão conseguir se aposentar", afirma Paula Montagner, chefe da Divisão de Indicadores Sociais da Seade.
"A dificuldade de acesso à Previdência também reflete o racismo e a discriminação", diz Montagner. "Com a informalidade crescendo, impulsionada pela pandemia, a tendência é reproduzir isso ainda mais."

Veja Também

58% dos negócios iniciados na pandemia são comandados por mulheres

O impacto da pandemia em São Paulo foi ainda mais desigual quando considerados apenas os trabalhadores que não contribuem para a Previdência. Enquanto a taxa de ocupação recuou 11,2% entre brancos, o índice sobe para 23,5% entre negros.
Acesso à rede de proteção é desigual Políticas voltadas para a formalização do trabalho despontam entre as alternativas para a inclusão no sistema de proteção social, mas o acesso ainda é desigual entre brancos e negros, afirmam especialistas.
"A população negra está, em grande parte, empregada em situação de informalidade e até de ilegalidade, no caso do assalariado sem carteira assinada", afirma Patrícia Costa, supervisora de produção técnica do Dieese ( Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). "Sem recolhimentos, não há benefícios."
A afirmação de Costa se concretiza nos números de acesso aos benefícios da Previdência. Embora representem mais da metade da população do país, negros são minoritários entre aposentados e pensionistas do INSS.
Em 2019, a proporção de negros que receberam aposentadorias ou pensões do INSS foi de 12,4%, enquanto entre brancos essa taxa era de 17,6%, segundo dados do IBGE compilados pelo Dieese.
O valor médio dos benefícios também é menor entre negros, cujo rendimento mensal no ano passado foi de R$ 1.622, enquanto a renda média paga a brancos alcançou R$ 2.272.

Veja Também

STJ confirma aposentadoria maior para quem está na fila do INSS

Foi por acaso que o vendedor José Luiz Filho, 40 anos, descobriu o caminho da formalização. "Faz cinco anos que fiz meu registro no MEI [Microempreendedor Individual] com a intenção de não ter problemas com a fiscalização, só depois soube que iria ajudar na minha aposentadoria", conta.
Ao aderir ao MEI e permanecer no programa até cumprir as carências exigidas pelo INSS, trabalhadores autônomos passam a ter a possibilidade de acessar benefícios como o salário-maternidade, o auxílio-doença e a aposentadoria por idade.
Criado em 2009, o programa voltado à regularização de informais de baixa renda acumula 11 milhões de microempreendedores cadastrados, segundo dados do Portal do Empreendedor do governo federal.
Durante a pandemia, a adesão ao MEI aumentou. Em março, início da quarentena para redução da circulação do novo coronavírus, o número de inscritos era de 9,9 milhões.
A população negra, porém, é a que menos consegue acessar possibilidades de formalização, segundo o sociólogo Mario Rogerio, diretor de censo de diversidade do CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades).
"No trabalho por conta própria, sem registro formal, certamente a maior parte é composta por negros", diz Rogerio. "Isso fica ainda mais evidente se olharmos para o trabalho doméstico e familiar, que é realizado principalmente pela mulher negra."
"No país, temos 6% da população no trabalho doméstico, mas entre as mulheres negras, a taxa é de 17%", compara o sociólogo, citando dados da Pnad Contínua do IBGE.
"Há um grupo que está fora da rede proteção social: são os negros e, quase sempre, as mulheres negras estão na pior situação."

Veja Também

Agências do INSS não abrem na próxima segunda-feira (23)

INSS e MPF assinam acordo para zerar fila de espera por benefícios

INSS inicia perícia por telemedicina a partir da próxima semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que os ricos britânicos estão vivendo com saúde cada vez mais que os pobres?
Imagem de destaque
Os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro: 'Sou o candidato da direita'
Trabalhador da indústria
Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados