Agências do INSS não abrem na próxima segunda-feira (23)

Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini

As agências reabertas do INSS estarão fechadas na próxima segunda-feira (23) em razão do Dia do Servidor. A data original de homenagem ao funcionalismo federal é em 28 de outubro, mas o ponto facultativo foi adiado para manter os atendimentos já agendados com os segurados.

A medida consta na Portaria 364, publicado no "Diário Oficial da União" em edição extra de 28 de outubro de 2020.

Quem tiver atendimento marcado para segunda-feira deve receber uma ligação do INSS para que ele seja reagendado. O segurado pode entrar em contato com o 135, das 7h às 22h, em caso de dúvidas.

As agências do INSS permaneceram fechadas de março a setembro, quando começaram a reabrir gradualmente para os atendimentos. O motivo do fechamento foi a necessidade de isolamento social imposto pela pandemia de Covid.

No entanto, o segurado que busca atendimento consegue fazer a maioria dos serviços a distância, por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem tiver dúvidas sobre benefícios previdenciários, atendimento nas agências ou precisar consultar o andamento de processos e resultados de perícias pode recorrer à assistente virtual do Meu INSS, Helô.

Segundo o instituto, desde que foi lançada, em maio deste ano, a Helô realizou 5,9 milhões de atendimentos. O serviço está programado para esclarecer as dúvidas mais frequentes dos usuários no Meu INSS.