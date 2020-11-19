Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Agências do INSS não abrem na próxima segunda-feira (23)
Ponto facultativo

Agências do INSS não abrem na próxima segunda-feira (23)

A suspensão do atendimento ocorre por causa do ponto facultativo do servidor público, transferido do dia 28 de outubro para 23 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:51

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:51

Retorno do atendimento ao público no INSS.
Prédio do INSS na Ilha de Santa Maria. Crédito: Vitor Jubini
As agências reabertas do INSS estarão fechadas na próxima segunda-feira (23) em razão do Dia do Servidor. A data original de homenagem ao funcionalismo federal é em 28 de outubro, mas o ponto facultativo foi adiado para manter os atendimentos já agendados com os segurados.
A medida consta na Portaria 364, publicado no "Diário Oficial da União" em edição extra de 28 de outubro de 2020.
Quem tiver atendimento marcado para segunda-feira deve receber uma ligação do INSS para que ele seja reagendado. O segurado pode entrar em contato com o 135, das 7h às 22h, em caso de dúvidas.
As agências do INSS permaneceram fechadas de março a setembro, quando começaram a reabrir gradualmente para os atendimentos. O motivo do fechamento foi a necessidade de isolamento social imposto pela pandemia de Covid.
No entanto, o segurado que busca atendimento consegue fazer a maioria dos serviços a distância, por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Veja Também

INSS vai reativar BPC/Loas cortado em 2020; saiba o que fazer

Quem tiver dúvidas sobre benefícios previdenciários, atendimento nas agências ou precisar consultar o andamento de processos e resultados de perícias pode recorrer à assistente virtual do Meu INSS, Helô.
Segundo o instituto, desde que foi lançada, em maio deste ano, a Helô realizou 5,9 milhões de atendimentos. O serviço está programado para esclarecer as dúvidas mais frequentes dos usuários no Meu INSS.
É possível falar com a Helô pelo site do Meu INSS (gov.br/meuinss), informando nome completo e CPF.

Veja Também

INSS e MPF assinam acordo para zerar fila de espera por benefícios

Rosa rejeita pedido de peritos médicos para barrar telemedicina no INSS

INSS inicia perícia por telemedicina a partir da próxima semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados