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"Coronavoucher"

Onyx: 'Já tivemos 10 milhões de acessos e 5 milhões de cadastros'

Ministro Onyx Lorenzoni disse que mais de 5 milhões de informais, autônomos e MEIs já se cadastraram na Caixa para receber o auxílio emergencial de R$ 600
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 16:44

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 16:44

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nesta terça-feira (7), que mais de 5 milhões de trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) já se cadastraram junto à Caixa Econômica Federal para receberem o auxílio emergencial de R$ 600. Para esse grupo, os pagamentos começam no dia 14. "Já tivemos mais de 10 milhões de acessos ao site e ao aplicativo para o cadastramento", afirmou.
Ministro Onyx Lorenzoni, durante lançamento do app para cadastro de informais
Ministro Onyx Lorenzoni, durante lançamento do app para cadastro de informais Crédito: Marcello Casal Jr - Agência Brasil
Ele voltou a dizer que o processamento do grupo de trabalhadores que já está inscrito no Cadastro Único do governo federal deve ser concluído ainda hoje e repassado à Caixa, que deve iniciar o pagamento na quinta-feira, 9.
"Até o final da próxima semana já teremos grande volume de pessoas atendidas", completou, lembrando que o pagamento da segunda parcela do auxílio mensal de R$ 600 será feito também em abril, no fim do mês.

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"Queremos dar tranquilidade às pessoas", reforçou. "Demoramos um pouco, e esse pouco é relativo. Conseguimos estruturar o processo e esperamos já na quinta fazer pagamento a milhões de pessoas", acrescentou.
O ministro voltou a dizer que o governo tem atuado para minimizar os episódios de fraudes, com sites falsos para roubar dados dos trabalhadores. Segundo ele, o governo deve lançar campanhas de esclarecimento e divulgação do auxílio emergencial para orientar as pessoas.

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