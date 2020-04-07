Onyx: 'Já tivemos 10 milhões de acessos e 5 milhões de cadastros'

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nesta terça-feira (7), que mais de 5 milhões de trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) já se cadastraram junto à Caixa Econômica Federal para receberem o auxílio emergencial de R$ 600 . Para esse grupo, os pagamentos começam no dia 14. "Já tivemos mais de 10 milhões de acessos ao site e ao aplicativo para o cadastramento", afirmou.

Ministro Onyx Lorenzoni, durante lançamento do app para cadastro de informais Crédito: Marcello Casal Jr - Agência Brasil

Ele voltou a dizer que o processamento do grupo de trabalhadores que já está inscrito no Cadastro Único do governo federal deve ser concluído ainda hoje e repassado à Caixa, que deve iniciar o pagamento na quinta-feira, 9.

"Até o final da próxima semana já teremos grande volume de pessoas atendidas", completou, lembrando que o pagamento da segunda parcela do auxílio mensal de R$ 600 será feito também em abril, no fim do mês.

"Queremos dar tranquilidade às pessoas", reforçou. "Demoramos um pouco, e esse pouco é relativo. Conseguimos estruturar o processo e esperamos já na quinta fazer pagamento a milhões de pessoas", acrescentou.