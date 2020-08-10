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Reforma tributária

Não se espantem com alíquota de CBS, diz Guedes

Ministro da Economia reafirmou que a alíquota de 12% prevista para a contribuição, que unifica PIS e a Cofins, poderá ser revista se for 'exagerada'

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:38
Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto
Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a alíquota de 12% prevista para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) poderá ser revista caso se mostre "exagerada". A CBS unifica o PIS e a Cofins e consta na proposta de reforma tributária enviada pelo governo ao Congresso Nacional.
Em live organizada pelo Fórum de Incentivo à Cadeia Leiteira, Guedes pediu que o setor agrícola "não se espante" com a alíquota da CBS porque será permitida dedução ao longo da cadeia "O contribuinte receberá crédito quase instantaneamente, não é como hoje que ele tem que ir à Justiça", completou.

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O ministro ressaltou que os setores mais atingidos pela CBS serão assistidos por desoneração da folha, que o governo pretende incluir em uma nova etapa de sua reforma tributária.
Em relação ao setor leiteiro, Guedes disse ainda que o câmbio atual torna mais interessante as exportações do produto.

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