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Setor portuário

Movimentação em portos cresce 5,5% de janeiro a outubro, diz Antaq

Portos públicos registraram 344,5 milhões de toneladas, aumento de 5,01%, e as instalações privadas 665,8 milhões de toneladas, uma alta de 5,70%, informou a Antaq
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 dez 2021 às 17:08

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:08

Com projetos e investimentos, a expectativa é que o Espírito Santo supere gargalos logísticos que vinham impedindo um maior crescimento do setor portuário até o momento.
Com projetos e investimentos, a expectativa é que o Espírito Santo supere gargalos logísticos que vinham impedindo um maior crescimento do setor portuário até o momento. Crédito: Freepik
O setor portuário nacional, que engloba portos públicos e privados, movimentou um bilhão de toneladas de janeiro a outubro de 2021, segundo dados divulgados hoje (13), em Brasília, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O número representou crescimento de 5,5% em relação a igual período de 2020.
Os portos públicos registraram 344,5 milhões de toneladas, aumento de 5,01%, e as instalações privadas 665,8 milhões de toneladas, uma alta de 5,70%. Os dados estão no painel.
Os portos privados que tiveram maior crescimento foram o Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, (95,3%), o Terminal Portuário do Pecém, no Ceará, (36,2%), os portos do Itaqui (+27,0%), no Rio Grande do Sul, e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro (+21,1%).
O granel sólido movimentou 589,7 milhões de toneladas, 58,4% do total das cargas nas instalações portuárias brasileiras, e cresceu 1,8% em comparação com o mesmo período de 2020. O granel líquido somou 260,8 milhões de toneladas, 25,8% do total, aumento de 9,7% em relação ao apurado nos dez meses do ano passado.
Entre as navegações, o longo curso, que representa 70,5% de toda a movimentação portuária brasileira, apresentou expansão de 6%. A navegação interior teve queda de 5% no período.

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