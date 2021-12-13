Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Nunca prometi que Brasil iria continuar crescendo em 'V', diz Paulo Guedes
Recuperação

Nunca prometi que Brasil iria continuar crescendo em 'V', diz Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu declaração em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, na noite deste domingo (12)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2021 às 09:29

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 09:29

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, na noite deste domingo (12) que havia prometido uma recuperação em "V", mas nunca garantiu um crescimento contínuo do país.
O ministro Paulo Guedes
O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
"Nunca disse que o Brasil ia continuar em 'V'. Colocamos o Brasil de pé, isso é 'V'. Vamos entrar no futuro", disse o ministro, reafirmando que a economia brasileira passou por uma recuperação rápida após a queda abrupta durante a pandemia.
No terceiro trimestre, a economia recuou 0,1%, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado reforça o quadro de estagnação da economia.
Sobre a disparada da inflação e a alta de juros, Guedes também afirmou que os bancos centrais do mundo inteiro estão "dormindo no volante", enquanto o BC brasileiro "acordou primeiro".
Ele também disse que a inflação é responsabilidade do BC e que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tem bastante trabalho pela frente.
O ministro também disse que o governo pretende seguir avançando no programa de concessão e que o Brasil terminará o governo "possivelmente sem um aeroporto público."
No programa de entrevistas, Guedes também afirmou aos jornalistas que defende a privatização da Petrobras, por uma economia de mercado forte e pela competição.
"A Petrobras deve ser privatizada. Ela foi durante décadas um monopólio verticalizado. Eu quero ver uma economia de mercado forte. Quero ver competição na distribuição, na extração e geração de petróleo".
O ministro disse, ainda, que às vezes as empresas estatais estão sendo exploradas e às vezes elas exploram o povo. "Se tem problema de energia hoje no Brasil é por termos tido um monopólio chamado Eletrobras."
Apesar de boa parte dos analistas apontar o rompimento do teto de gastos e criticar a PEC dos Precatórios, o ministro disse que não houve um descontrole fiscal por parte do governo. "Como a inflação subiu, as despesas subiram. O teto, em termos reais, está sendo respeitado."
Guedes afirmou ainda, que apesar de não fazer previsões para o ano que vem, acredita na resiliência da economia brasileira.
"Não quero ficar como um vendedor de ilusões, não estou dizendo que vai ser fácil, mas apenas colocando um outro lado para esse derrotismo, essa percepção de que está tudo errado no Brasil. Estamos no meio da guerra, houve um empobrecimento geral, mas estamos enfrentando."

Veja Também

Damares cobra publicamente Paulo Guedes por mais recursos para ministério

Pandora Papers: Paulo Guedes já deveria ter se afastado do poder

Cresce desgaste na relação de Paulo Guedes com Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Guedes Ministério da Economia Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados