Nunca prometi que Brasil iria continuar crescendo em 'V', diz Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, na noite deste domingo (12) que havia prometido uma recuperação em "V", mas nunca garantiu um crescimento contínuo do país.

O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

"Nunca disse que o Brasil ia continuar em 'V'. Colocamos o Brasil de pé, isso é 'V'. Vamos entrar no futuro", disse o ministro, reafirmando que a economia brasileira passou por uma recuperação rápida após a queda abrupta durante a pandemia.

No terceiro trimestre, a economia recuou 0,1%, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado reforça o quadro de estagnação da economia.

Sobre a disparada da inflação e a alta de juros, Guedes também afirmou que os bancos centrais do mundo inteiro estão "dormindo no volante", enquanto o BC brasileiro "acordou primeiro".

Ele também disse que a inflação é responsabilidade do BC e que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tem bastante trabalho pela frente.

O ministro também disse que o governo pretende seguir avançando no programa de concessão e que o Brasil terminará o governo "possivelmente sem um aeroporto público."

No programa de entrevistas, Guedes também afirmou aos jornalistas que defende a privatização da Petrobras, por uma economia de mercado forte e pela competição.

"A Petrobras deve ser privatizada. Ela foi durante décadas um monopólio verticalizado. Eu quero ver uma economia de mercado forte. Quero ver competição na distribuição, na extração e geração de petróleo".

O ministro disse, ainda, que às vezes as empresas estatais estão sendo exploradas e às vezes elas exploram o povo. "Se tem problema de energia hoje no Brasil é por termos tido um monopólio chamado Eletrobras."

Apesar de boa parte dos analistas apontar o rompimento do teto de gastos e criticar a PEC dos Precatórios , o ministro disse que não houve um descontrole fiscal por parte do governo. "Como a inflação subiu, as despesas subiram. O teto, em termos reais, está sendo respeitado."

Guedes afirmou ainda, que apesar de não fazer previsões para o ano que vem, acredita na resiliência da economia brasileira.