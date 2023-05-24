Moraes nega vínculo trabalhista entre motorista e empresa de aplicativo

Ao acolher o recurso da Cabify, Moraes afirmou que a Constituição permite formas de emprego alternativas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como a terceirização.

Para Moraes, caso do motorista se assemelha à do trabalhador autônomo Crédito: Viktor Bystrov/ Unsplash

Para o ministro, a situação do motorista se assemelha à do trabalhador autônomo. A decisão foi assinada na última sexta-feira, 19, e publicada na terça-feira, 23.