Grande Vitória já conta com transporte de moto por aplicativo

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que realiza os procedimentos de alteração de característica e de categoria de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros mediante a apresentação de documento de autorização do município regulamentando a atividade com identificação do condutor e do veículo e laudo de inspeção de uma Instituição Técnica Licenciada (ITL) confirmando que o veículo está adaptado para realizar a atividade, conforme Resolução 943/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Os serviços podem ser feitos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br apresentando a documentação necessária para realizar a alteração na categoria do veículo para utilização para fins específicos, com troca da placa de identificação cinza pela vermelha, e de alteração de característica para transporte de passageiros. O órgão informa, ainda, que oferece por meio de seus credenciados os cursos especializados obrigatórios destinados a profissionais em transporte de passageiros (mototaxista) que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas, conforme regulamentado pelo Contran.