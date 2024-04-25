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Decisão liminar

Ministro do STF suspende desoneração da folha de empresas e prefeituras

Ministro considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer desajuste nas contas públicas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2024 às 20:15

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 20:15

BRASÍLIA - O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e suspendeu nesta quinta-feira (25) trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de 17 setores e cortou a alíquota previdenciária de prefeituras.
A ação foi apresentada ao Supremo nesta quarta (24) e é assinada pelo próprio presidente e pelo chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), ministro Jorge Messias.
Cristiano Zanin, ministro do STF
A decisão de Zanin será levada para análise dos demais ministros em sessão virtual Crédito: Antonio Augusto/STF
O principal argumento da ação é que a desoneração foi aprovada pelo Congresso Nacional "sem a adequada demonstração do impacto financeiro da medida". O governo diz que a ausência de compensação viola a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Constituição Federal.
Zanin considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer "um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado".
A decisão de Zanin, uma liminar (determinação urgente e provisória), será levada para análise dos demais ministros em sessão virtual.

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