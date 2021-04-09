Ministério da Justiça questiona Facebook sobre vazamento de dados

A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, enviou notificação ao Facebook pedindo explicações, em até 15 dias, sobre suposto vazamento de dados de 500 milhões de usuários, 8 milhões deles brasileiros, que estariam sendo vendidos em fóruns na internet.
Segundo a Senacon, o objetivo é esclarecer quais dados pessoais foram compartilhados e quantos consumidores foram afetados no Brasil. A secretaria também pergunta o que originou a suposta falha e quais medidas vêm sendo tomadas para melhorar a segurança na rede e mitigar os danos resultantes do problema.
O Facebook diz que ainda não foi formalmente notificado. A empresa afirma estar à disposição para colaborar com as autoridades competentes. Sobre os vazamentos, o Facebook vem afirmando que a base de dados oferecida é antiga e o problema foi resolvido em 2019.