Ministério da Justiça questiona Facebook sobre vazamento de dados

O objetivo da investigação no Facebook é esclarecer quais dados pessoais foram compartilhados e quantos consumidores foram afetados.

Segundo a Senacon, o objetivo é esclarecer quais dados pessoais foram compartilhados e quantos consumidores foram afetados no Brasil. A secretaria também pergunta o que originou a suposta falha e quais medidas vêm sendo tomadas para melhorar a segurança na rede e mitigar os danos resultantes do problema.