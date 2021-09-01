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"Pro Trilhos"

Ministério confirma evento no Planalto para lançar novo programa ferroviário

O governo planeja divulgar uma primeira leva de manifestações de interesse de empresas que querem construir e operar ferrovias por meio do novo regime, chamado de "autorização"

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 14:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2021 às 14:34
Ferrovia: construção de mais ramais ferroviários no ES é considerada determinante para atração de novas empresas
O governo planeja divulgar uma primeira leva de manifestações de interesse de empresas que querem construir e operar ferrovias por meio do novo regime.  Crédito: Analogicus/Pixabay
O governo Bolsonaro vai lançar na quinta-feira (02), em evento no Palácio do Planalto o "Pro Trilhos", programa para alavancar projetos de ferrovias por meio do novo regime de operação, liberado por medida provisória editada na segunda-feira (30). A cerimônia marcada para às 16h30 contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Como antecipou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na terça-feira (31), o governo planeja divulgar uma primeira leva de manifestações de interesse de empresas que querem construir e operar ferrovias por meio do novo regime, chamado de "autorização".
A modalidade dispensa um processo de concorrência pública. Hoje, a operação de ferrovias por empresas precisa passar por uma licitação, que resulta na concessão do serviço. Esse formato continuará existindo, e a escolha do regime vai depender do modelo de negócio.
O regime de autorização tem potencial de destravar ao menos R$ 25 bilhões de investimentos em novos projetos ferroviários. Seriam trechos construídos do zero por empresas que têm interesse em ligar novos destinos por esse modal e baratear o custo do transporte de cargas.

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