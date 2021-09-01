Ministério confirma evento no Planalto para lançar novo programa ferroviário

O governo planeja divulgar uma primeira leva de manifestações de interesse de empresas que querem construir e operar ferrovias por meio do novo regime. Crédito: Analogicus/Pixabay

O governo Bolsonaro vai lançar na quinta-feira (02), em evento no Palácio do Planalto o "Pro Trilhos", programa para alavancar projetos de ferrovias por meio do novo regime de operação, liberado por medida provisória editada na segunda-feira (30). A cerimônia marcada para às 16h30 contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Como antecipou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na terça-feira (31), o governo planeja divulgar uma primeira leva de manifestações de interesse de empresas que querem construir e operar ferrovias por meio do novo regime, chamado de "autorização".

A modalidade dispensa um processo de concorrência pública. Hoje, a operação de ferrovias por empresas precisa passar por uma licitação, que resulta na concessão do serviço. Esse formato continuará existindo, e a escolha do regime vai depender do modelo de negócio.