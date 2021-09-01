Mendonça afirma que reunião com Lava Jato foi pública e institucional

André Mendonça no dia em que reassumiu o cargo de advogado-geral da União no governo Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR

"Tratou-se de reunião pública, marcada institucionalmente, para resolver questões relacionadas à destinação de valores e encontro de contas entre os acordos de leniência celebrados pela CGU (Controladoria-Geral da União), AGU (Advocacia-Geral da União) e o próprio MPF (Ministério Público Federal)", afirma comunicado enviado pela equipe de comunicação de Mendonça.

"Como servidor público, André Mendonça preza pelo princípio da segurança jurídica e, por isso, entende que o tema da prisão em segunda instância está submetido ao Congresso Nacional, a quem cabe deliberar sobre o tema. Esse respeito aos princípios institucionais e constitucionais têm pautado sua vida", segue o texto.

"Nos últimos dias, circulam mensagens que buscam criar versões sobre agendas e defesas que foram públicas e de conhecimento geral. Deve ser reforçado que todos os encontros constam devidamente de compromissos publicados em site oficial e defesas dentro das instâncias competentes. Não há qualquer deliberação fora desse contexto."

A coluna publicou na terça (31) que novos documentos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula ao STF revelam que Mendonça se reuniu com integrantes da Operação Lava Jato em 2019 e combinou estratégias para impulsionar a agenda política dos procuradores.

As informações foram coletadas em mensagens secretas trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol, então estrela da Lava Jato, e colegas dele na operação. Elas estão em arquivos apreendidos na Operação Spoofing aos quais os advogados de Lula tiveram acesso.

Os documentos circulam no Senado, que tem que aprovar o nome de Mendonça para o STF. A proximidade ideológica com os procuradores da Lava Jato quando ocupou o cargo de advogado-geral da União sempre foi considerada uma pedra no caminho que ele precisa trilhar para chegar ao STF. E as novas informações renovam os temores de que, uma vez empossado como ministro da Corte, ele vai apoiar pautas que parlamentares consideram punitivistas.

Em mensagens, Dallagnol e os procuradores descrevem um encontro que tiveram com Mendonça em fevereiro de 2019, no restaurante Ponte Vecchio, um dos mais badalados de Curitiba.

Depois do encontro, eles divulgaram nota para a imprensa. E fizeram internamente atas listando as deliberações da reunião e as tarefas políticas de cada um. Um dos pontos elencados foi a defesa da prisão em segunda instância.